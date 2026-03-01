ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଗଲେ ଏହି ଦଳ ସହ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସମୀକରଣ

By Jyotirmayee Das

T20 WC Semi: ICC ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ ପରି । ବିଜେତା ସେମିଫାଇନାଲ୍ କୁ ଯିବେ ଏବଂ ପରାଜିତ ଦଳ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ସହିତ ସୁପର ୮ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ କେବଳ ଦଳର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଆଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛି। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଘାତକ ବୋଲିଂ ସହିତ ଭାରତକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଗଣିତ

ସମୀକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପରାସ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ୪ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗ୍ରୁପ୍ ୧ ରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ରନ୍-ରେଟ୍ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ।

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରୁପ୍ ୧ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ୨ ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ୨ ରେ ତା’ର ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କୁ ପରାସ୍ତ କରେ, ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ତାରିଖରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରେ ପୁଣି ଥରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।

ଇଂଲଣ୍ଡ ଗତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ପରାସ୍ତ

ଭାରତ ୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଇଂରାଜୀ ଦଳ ଏକ ଭିନ୍ନ ଲିଗ୍ ରେ ଅଛି। ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ଙ୍କ ଶତକ ଏବଂ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍, ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଏବଂ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ କରିଥାଏ। ସେମାନେ ସୁପର ୮ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତର ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା

ତେବେ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା ଅଛି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମୁମ୍ବାଇରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମାତ୍ର ୫୪ ବଲ୍‌ରେ ୧୩୫ ରନ୍ କରି ଇଂଲିସ୍ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତର ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ଘାତକ, ଯାହା ୱାଙ୍ଖଡେ ପିଚ୍‌ରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

