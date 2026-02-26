ଆମେରିକାକୁ ଧମକ ଦେଲା ଚୀନ୍, ଯଦି ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ରେୟର ମେଟଲ ରପ୍ତାନି

ଇରାନ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରି ଆମେରିକାକୁ ଧମକ ଦେଲା ଚୀନ୍।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଚୀନ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଇରାନର ପକ୍ଷ ନେଇଛି। ଚୀନ୍ ୱାଶିଂଟନକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ସେ ତେହେରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ତାର ବିରଳ ଧାତୁ ବା ରେୟର ମେଟଲ ରପ୍ତାନି ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବ।

ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଥିବା ଚୀନ୍ ଠାରୁ ବିରଳ ଧାତୁ କିଣେ। ଓମାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଜେନେଭାରେ ତେହେରାନ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନ୍ ଏହି ଧମକ ଦେଇଛି। ଚାଇନା ଟୁଡେ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଜିଂର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଶିଳ୍ପକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିପାରେ।

ଆମେରିକା ପାଇଁ ବିରଳ ଧାତୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:

ସାମରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମରେ ବିରଳ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନରେ ମଧ୍ୟ ରେୟର ମେଟଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, F-୩୫, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ବହନ କରେ।

CRS ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ବିରଳ ଧାତୁ ଉପରେ ହେଉଥିବା ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ୫ ପ୍ରତିଶତ ସାମରିକ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେରିକା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଚିପ୍ସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବିରଳ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରେ।

ଆମେରିକାର ମୋଟ ବିରଳ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାରର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ତେଣୁ ଏହି ବିପଦ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଇରାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି:

ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରଏଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ଇରାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଇରାନ ଚୀନ୍ ଠାରୁ ସୁପରସୋନିକ୍ ଆଣ୍ଟି-ସିପ୍ ମିସାଇଲ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରାୟ ହୋଇସାରିଛି।

ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଚୀନ୍ ଠାରୁ CM-୩୦୨ ମିସାଇଲ୍ ର ଏକ ଗଚ୍ଛିତ ଅଂଶ ପାଇବ। ଏହି ସୁପରସୋନିକ୍ ମିସାଇଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ପରିସର ପ୍ରାୟ ୨୯୦ କିଲୋମିଟର। ସେମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ।

ଷ୍ଟକହୋମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଚୀନ୍ ଇରାନକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ। SIPRI ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ CM-୩୦୨କୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜାହାଜ-ବିରୋଧୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଲ୍ କରେ, ଯାହା ଏକ ବିମାନ ବାହକ କିମ୍ବା ବିଧ୍ୱଂସକକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ।

ଚୀନ୍ ପାଇଁ ଇରାନ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:

ଇରାନ ଚୀନକୁ ସର୍ବାଧିକ ତେଲ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରି କରେ। ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ମାରିଟାଇମ୍ ପ୍ରଫେସନାଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ ପ୍ରତିଦିନ ଇରାନରୁ ଅତି କମରେ ୧.୮ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ କିଣେ।

ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ, ଇରାନର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ତେଲ ଚୀନକୁ ଯାଏ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭେନେଜୁଏଲାର ଘଟଣା ପରେ, ଇରାନ ଉପରେ ଚୀନର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଚୀନର ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବରୋଧ ହେଲେ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବ।

