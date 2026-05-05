MI ଦଳରୁ ଲିଭିଯିବ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ, ଖରାପ ଫର୍ମ ପାଇଁ ଟିମ୍ ରୁ ହେବେ ବିଦା, KKRର ହେବେ ଅଧିନାୟକ!

MI ରୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ହରାଇବା ପରେ KKRର ସମ୍ଭାଳିବେ ମଙ୍ଗ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୩ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ ପରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ହଠାତ୍ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଏହା ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର କାରବାର ଥିଲା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ସିଜିନ୍ ପରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା: ସେମାନେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହଟାଇ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କିମ୍ବା ଦଳ ପରିଚାଳନା ସେତେବେଳେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ, ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବାର ବିପଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ।

IPL ୨୦୨୬ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଦଳ ସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଗୁଜରାଟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିଜିନରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା ​​ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମୁମ୍ବାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ସହିତ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଫଳତା ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଦଳ ଏହାର ୧୯ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହ୍ୟ କରୁଛି।

ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ବିପଦରେ MI:

ଏହି ସିଜିନରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ମୁମ୍ବାଇ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଦଳ ୬ଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ କେବଳ ୨ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।

ଏହି ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କ୍ରମାଗତ ଚାରୋଟି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି।

ଯେତେବେଳେ ଦଳ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୭ଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ସେତେବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟା ପିଞ୍ଜରାରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ହେଲେ, ସଂଯୋଗବଶତଃ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହିଁ ମୁମ୍ବାଇ ଶେଷରେ ୱାଙ୍ଖଡେରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଚଳିତ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ନୁହେଁ; ପ୍ରକୃତରେ, ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।

ସେତେବେଳେ ୨୦୨୪ ସିଜିନ୍‌ରେ ମୁମ୍ବାଇ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୧୦ଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ୧୦ମ (ଏବଂ ଶେଷ) ସ୍ଥାନରେ ଶେଷ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ୍‌ରେ ପୁନରାଗମନ କରିଥିଲା, ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ଲେଅଫ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା।

ଏହି ସିଜିନ୍‌ରେ, ସେହି ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା; ହେଲେ, ଏହା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଦଳ ସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି।

ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଉଠେ: କ’ଣ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ସହିତ ଯାତ୍ରା ଏହି ସିଜନରେ ଶେଷ ହେବ? ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ବାଛିବ?

ଧରିନିଅ ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏହି ସିଜନ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ସହିତ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ, ତେବେ କେଉଁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ।

KKR ସହ ଚମକିବ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଡି:

ପ୍ରକୃତରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ କୋଲକାତା ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, କୋଲକାତା ୨୦୨୪ ରେ IPL ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗତ ଦୁଇଟି ଲଗାତାର ସିଜିନ୍ ଧରି KKR ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳୁଛି। ଜଣେ ଖେଳାଳି ଯିଏ ନିଲାମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା।

ତା’ଛଡା, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ କୋଲକାତା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ।

ଏହି ଯୋଡ଼ି ଆଉ ଏକ କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ: ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲଙ୍କ ଅବସର ପରେ, କୋଲକାତାକୁ ଜଣେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଲରାଉଣ୍ଡରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ସେହି ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆହୁରି ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ତାଙ୍କର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଏହି ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ KKR ଡ୍ରେସିଂ ରୁମର ପରିବେଶ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ହେବ।

ଏଠାରେ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳିବାର ଗତିଶୀଳତାକୁ ନେଭିଗେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟି ୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିସାରିଛନ୍ତି, ଏକ କାରଣ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ୨୦୨୨ ରେ ଗୁଜରାଟକୁ ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେହି ଦଳ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାରକାମାନଙ୍କରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା; ସେହି ସମାନ ଫର୍ମୁଲା ପ୍ରୟୋଗ କରି ହାର୍ଦ୍ଦିକ KKR ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ।

