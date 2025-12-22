ମୁସଲିମଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ କରୁଥିବା ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ କ’ଣ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ? ସେ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଥିଲେ; ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଉତ୍ତର
Genghis Khan Religion: ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ କି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ ନାମ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପରେ ଇସଲାମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ କି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା।
ଏକ ବିଶାଳ ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଶାସନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନଙ୍କ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା …
ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନଙ୍କ ଧର୍ମ: ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାନ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜବାଦୀ ଧର୍ମ, ଟେଙ୍ଗ୍ରିବାଦର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ। ସେ ଟେଙ୍ଗ୍ରି (ନୀଳ ଆକାଶ) ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଟେଙ୍ଗ୍ରିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜା ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ମନୋନୀତ ଶାସକ କରିଥିଲା।
ତେଙ୍ଗରିଜମ୍ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ପର୍ବତ, ନଦୀ, ବାୟୁ ଏବଂ ଆକାଶ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଏବଂ ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାନ ପ୍ରାୟତଃ ବୁରହାନ୍ ଖାଲଦୁନ୍ ପରି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ।
ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା: ଯଦିଓ ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଶାମାନିଜ୍ମ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଇସଲାମ, ବୌଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଏବଂ ତାଓ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ଲଦିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ହିଁ ଏକତା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ।
ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ, ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ କର ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଶ୍ରମରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସନ୍ୟାସୀ, ପୁରୋହିତ, ଇମାମ ଏବଂ ଶାମାନ ସାମିଲ ଥିଲେ। ମଙ୍ଗୋଲ ରାଜଧାନୀ କାରାକୋରୁମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବିଦ୍ୱାନମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ବିତର୍କରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ।
ୟାସା ଆଇନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସୀମା: ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାନ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ୟାସା ନାମକ ଏକ କଠୋର ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ୟାସା ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ, ଏହା ଧାର୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ମଙ୍ଗୋଲ ପ୍ରଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ହଲାଲ ହତ୍ୟା ଏବଂ ସୁନ୍ନତ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା।
ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନଙ୍କ ପରେ ଧାର୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଯଦିଓ ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଜଣେ ଶାମାନିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ନାତି କୁବଲାଇ ଖାନ ତିବ୍ଦତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଡକୁ ଢଳିଥିଲେ। ପରେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଏବଂ ପାରସ୍ୟର ମଙ୍ଗୋଲ ଶାସକମାନେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରୁଷିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହୋର୍ଡର ଶାସକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସହିତ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।