ଯଦି ମୋଜତାବା ନୁହେଁ, ତେବେ ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ଶବରେ ପ୍ରଥମ ୩ ମୁଠା ମାଟି କିଏ ଦେବ? ସିଆ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ନିୟମ କ’ଣ
ଶବ ସତ୍କାରକୁ ନେଇ ସିଆ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ସମାଧି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋଜତାବା ଖାମେନେଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଏହା ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ: ପ୍ରଥମତଃ, ଯଦି ମୋଜତାବା ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ କବର ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ତିନି ମୁଠା ମାଟି କବରରେ କିଏ ପକାଇବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଖାମେନେଇଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଉତ୍ତରାଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ।
ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଇରାନ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନର ସହିତ କବର ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବେ:
ଇମାମ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସିଆ ଧର୍ମଗୁରୁ ଅଲି ସିସ୍ତାନିଙ୍କ ଫତୱା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଇସଲାମିକ୍ ଲସ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଡେଥ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କବରିୟଲ୍ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛି।
ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଏ। ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କବର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ।
ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର ପରିବାର ନଥାଏ, ସେଠାରେ ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦାବିବାଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଯଦି, କୌଣସି କାରଣରୁ କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଇମାମଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଶବଦାହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ’ଣ:
ପ୍ରଥମେ, ଶରୀରକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ; ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଶରୀରକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ସ୍ନାନ ପରେ, ପୁରା ଶରୀରରେ କର୍ପୂରର ପେଷ୍ଟ ଲଗାଯାଏ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ପେଷ୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ତା’ପରେ ଶରୀରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ।
ଏହା ପରେ, ଇମାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶବଦାହ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ପରେ, ଶରୀରକୁ କବରରେ ରଖାଯାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ମୁହଁ କାବା ଆଡକୁ ବୁଲେଇ ରଖାଯାଏ।
ତା’ପରେ, ପୁଅ କିମ୍ବା ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ କବରରେ ତିନି ମୁଠା ମାଟି ରଖନ୍ତି; ଯଦି କେହି ଉପସ୍ଥିତ ନ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଇମାମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଖାମେନେଇଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ’ଣ ହେବ:
ଇରାନ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ କି ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବେ। ହେଲେ, ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଗତ ଚାରି ମାସ ଧରି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା; ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଜଣେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ବଛା ହୋଇସାରିଥିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୋଜତାବା ବ୍ୟତୀତ, ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କର ଆଉ ତିନି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି।
ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ମୋସ୍ତାଫା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋସ୍ତାଫା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଇମାମ୍। ସେ କବର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ମୋଜତାବା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିପାରନ୍ତି:
ଇସଲାମିକ ଆଇନରେ ଶବଦାହ ପରେ ଫାତିହା ପାଠ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି; ଏହା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କରାଯାଇପାରିବ। ମୋଜତାବା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଫାତିହା ପାଠ କରିପାରିବେ।
ଏହା ସହିତ, ସେ ତାଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିପାରିବେ, କାରଣ ଇସଲାମିକ ଆଇନ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ମୋଜତାବା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କବର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।