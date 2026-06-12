ଇରାନ-ଆମେରିକା ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ତେବେ କିଏ କରାଇଲା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା, କିଏ ରଖୁଛି ନଜର
ଫାଇନାଲ୍ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ଘଟଣାକ୍ରମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଆମେରିକା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି ଏବଂ କାତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ ୱାଶିଂଟନକୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇ ଦେଇଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ହେଲେ, ଅଲ୍ ଆରବିଆ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦୁଇଟି ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବି:
ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଦୁଇଟି ଇରାନୀ ଏକପାଖିଆ ଆକ୍ରମଣ ଡ୍ରୋନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି।
ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେହେରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା।
ଦାବି କରନ୍ତୁ ଯେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତାୟାତ ଜାରି ରହିଛି:
ଜଣେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡ୍ରୋନ୍ ଘଟଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଆଜି ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏକ ନୂତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଲୋଚନାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ:
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ସହିତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିନାହିଁ।
ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ଯିବେ ନାହିଁ; ଭାନ୍ସ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ, ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଏହି ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ।
ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି; ଅନେକ ବିଶ୍ଳେଷକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।
ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଅଂଶ ନୁହେଁ:
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ବୁଝାମଣାପତ୍ରର ଏକ ପକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଏସମାଇଲ ବାଘାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେହେରାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଶିଂଟନ ସହିତ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଇରାନ କହିଛି ଯେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ:
ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ଇରାନର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଇରାନ ତାର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା:
ଇରାନ କହିଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହେଲେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୨୪ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଜମା ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠିକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନୂତନ ରିହାତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି:
ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଥିବା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବୟାନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଇରାନ କହିଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସହମତି ହାସଲ ହୋଇନାହିଁ।