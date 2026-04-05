ଯଦି ‘NOTA’ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ କିଏ ହେବ MLA… କ’ଣ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିୟମ
NOTA କ'ଣ? ଏହା ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ମତଦାନ ଦିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ (EVM) ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ସହିତ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି NOTA (ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ)।
NOTA ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ କୌତୁହଳ ରହିଛି – ବିଶେଷକରି, ଯଦି NOTA ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଏ ତେବେ କ’ଣ ହେବ? ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ସେହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକ ବିନା ରହିବ?
ଯଦି ‘ନୋଟା’ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଏ, ତେବେ ଏହାର ଆଇନଗତ ପରିଣାମ କ’ଣ ହେବ? ସେହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରାଜିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ କି? ନା ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ?
NOTA କ’ଣ:
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ NOTA ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ‘ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଅଧିକାର’ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ବାଲଟ୍ ପେପରରେ ଏହାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି କଳା କ୍ରସ୍।
ଯଦି ନୋଟା ଜିତିଯାଏ ତେବେ କଣ ହେବ:
ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି NOTA ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ହୋଇଯିବ; କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ, ପରିସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ ୧୯୫୧ ଅନୁଯାୟୀ:
କାଳ୍ପନିକ ବିଜୟ ବନାମ ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ NOTA କୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଆଇନ: ଯଦି NOTA ୧,୦୦,୦୦୦ ଭୋଟ ପାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ୫୦,୦୦୦ ଭୋଟ ପାଏ, ତେବେ ୫୦,୦୦୦ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ଏହା କାହିଁକି? ଆଇନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ NOTA ତୁମ ବା ମୋ ପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ; ଏହା କେବଳ ଏକ ଭୋଟିଂ ବିକଳ୍ପ। ତେଣୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଇବେ ବୈଧ ଭୋଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ବିଧାୟକ ହେବେ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଏବଂ ଆଇନଗତ ବିବାଦ:
ତେବେ, NOTA ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବାର ଲାଭ କ’ଣ? ଏହିଠାରେ ‘PUCL ବନାମ ଭାରତ ସଂଘ’ (୨୦୧୩) ମାମଲାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ NOTA ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ତଥାପି, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ଯେପରିକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ହରିୟାଣା ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ (ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ପୌରପାଳିକା) ପାଇଁ ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ, ଯଦି NOTA ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ୍ ପାଏ ତେବେ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ; କିନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପୁରୁଣା ନିୟମ ପାଳନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ NOTA ବିଜୟୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ।
NOTA ନିୟମ ବଦଳିବ କି:
ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଏକ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ –
ଯଦି ନୋଟା ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ସେହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ହେବା ଉଚିତ।
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରୁ ନିଷେଧ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦିଓ NOTA ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ତଥାପି ଏହା ସରକାର ଗଠନ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚୟନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ, ଏହା ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର; ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ।