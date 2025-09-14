ଯଦି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପୂରା ହୋଇନି, ତେବେ ଭାରତ-ପାକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କାହିଁକି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ…
ଆଜି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମହା ଲଢ଼େଇ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
କିନ୍ତୁ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପୀଡିତ ପରିବାର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାଁନ୍ତି। । ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ନାମରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁଅକୁ ହରାଇଥିବା କିରଣ ଯତୀଶ ପରମାର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରତି କଡ଼ା ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ଯତୀଶ ପରମାର ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଦୌ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କାହିଁକି ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଉଛି?
ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପରିବାରକୁ ଯାଇ ଭେଟିବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ। ଆମର କ୍ଷତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିନାହିଁ।
ସେହିପରି ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ନିଜ ବାପା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ସାବନ ପରମାର ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳିରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ମୋର ୧୬ ବର୍ଷୀୟ ଭାଇକୁ ଫେରାଇ ଆଣ।
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ଅର୍ଥ କ’ଣ: ସାବନ ପରମାର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲୁ।
ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୨୬ ଜଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହା ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦେଶ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର’ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବେକାର ମନେ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି।