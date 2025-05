ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାହସ କରେ, ତେବେ ସେ ଜାଣିଛି ଆମେ କ’ଣ କରିପାରିବୁ: AN ପ୍ରମୋଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି 3 ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । “ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାହସ କରେ, ତେବେ ଆମେ କ’ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି,” । ଏନେଇ ନୌସେନା ଅଭିଯାନର ଉପମୁଖ୍ୟ ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ୍ ଏଏନ୍ ପ୍ରମୋଦ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି ।

ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଲେ କରାଚୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ନୌସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା – ଏହା କେବଳ ଇସଲାମାବାଦ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦେଖୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା।

ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର-୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଘାତକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ-ଭିତ୍ତିକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିରସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ଘଟଣା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଅଧୀନରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ସାମରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ​​- ଭାରତୀୟ ନୌସେନା, ସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାକୁ ନେଇ ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଜନା।

“୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ ପାକିସ୍ତାନ-ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା କାପୁରୁଷୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ବାହକ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ, ପୃଷ୍ଠ ବାହିନୀ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏବଂ ବିମାନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ତୁରନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା,” ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ପ୍ରମୋଦ କହିଛନ୍ତି ।

ଆରବ ସାଗରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି- ଏହି ସ୍ଥିତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ନୌସେନା ଏହାର କ୍ୟାରିଅର ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ବାହିନୀକୁ ଆରବ ସାଗରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି । ଭାରତର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ବ୍ୟାପକ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଏହି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।

“୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ନୌସେନାର କ୍ୟାରିଅର ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ (CBG), ଭୂପୃଷ୍ଠ ବାହିନୀ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏବଂ ବିମାନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ସମୁଦ୍ରରେ ତୁରନ୍ତ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା,” ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ୍ ପ୍ରମୋଦ କହିଛନ୍ତି ।

Vice Admiral AN Pramod 🇮🇳🪖✈️🔥

This time if Pakistan dares to take any action, Pakistan knows it what we are going to do…. that’s all…. pic.twitter.com/Zt8HiUY3Uq

— OsintTV 📺 (@OsintTV) May 11, 2025