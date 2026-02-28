ପାକିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନପହଞ୍ଚିଲେ ଏହା ହେବ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍, ଚାଲିଯିବ ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ!

ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ନଜିତିଲେ ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଛଡ଼ାଇନିଆଯିବ!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ +୧.୩୯୦, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର -୦.୪୬୧ ରହିଚି। ତେଣୁ, ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ୧୩.୧ ଓଭରରେ ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରିବାକୁ ପଡିବ ନଚେତ୍ ୬୫ ରନ୍ ରେ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ।

ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ବାବର ଆଜମଙ୍କ ଶେଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଏହାସହ ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ କ୍ଷତି ସହିବ…

ଦିନରେ ନବୀନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି ରାତିରେ ଦଳରୁ…

ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB)ର ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟରେ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, “ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଆଦୌ ଖୁସି ନାହାଁନ୍ତି, କାରଣ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଚୟନକର୍ତ୍ତା, ଦଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବୋର୍ଡରେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ।”

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ମୋହସିନ ନକଭି ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାଇକ ହେସନ ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ।

ସୂତ୍ର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି, “ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ବାବର ଆଜମ, ଉସମାନ ଖାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ବିରତି ନେଇପାରନ୍ତି।”

ପାକିସ୍ତାନର ଟି-୨୦ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଶାଦାବ ଖାନ କିମ୍ବା ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଅଧିନାୟକ ପଦ ପାଇଁ ଶାଦାବ ଖାନ ଏବଂ ଶାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ନାମ ବିଚାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ।

ସୂତ୍ରଟି ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହେସନ ନକଭିଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କିଛି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟର ଚାହିଦା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡିବ।

ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ୧୪୫ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବାବର ଆଜମଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ କ୍ଷତି ସହିବ…

ଦିନରେ ନବୀନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି ରାତିରେ ଦଳରୁ…

ହିଟଓ୍ୱେଭ୍ ଜାରି କଲା IMD, ଏବେଠୁ ପ୍ରବଳ ଖରା…

ଇରାନର ଗର୍ଲ୍ସ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକାର…

1 of 8,726