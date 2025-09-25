ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ ! ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚେ , ୪୧ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର କିଛି ଏଭଳି ….

Asia Cup :ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚେ ତେବେ କଣ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଏବେ ଏହାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଆଠଟି ଦଳ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରୁପ A ରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଓମାନ ଏବଂ UAE ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ B ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ହଂକଂ ଥିଲେ।

ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାରୋଟି ଦଳ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସୁପର ୪ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସୁପର ୪ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ର ବିଜେତା ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତକୁ ଭେଟିବ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୪୧ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ବିରଳ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।

୧୯୮୪ ରୁ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ୧୬ଟି ସଂସ୍କରଣ ଦେଖିଛି। ତଥାପି, ଏହି ମହାଦେଶୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରିନାହାଁନ୍ତି।

ଯଦି ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଶୁକ୍ରବାର ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରେ, ତେବେ ୪୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୧୬ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟରୁ ୧୫ଟିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦୁଇ ଦଳ କେବେ ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ଭାରତ ଆଠ ଥର (ଓଡିଆଇରେ ସାତ ଥର ଏବଂ ଟି୨୦ରେ ଥରେ) ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଥର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହିଁ।

ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ:
ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ବିଜୟୀ ଦଳ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆପଣ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି ଆଠଟାରୁ ଅନଲାଇନରେ ସୋନି ଲିଭ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରିବେ।

