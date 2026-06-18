ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ଆମେରିକା ରକ୍ଷା କରିବ! ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ଜି-୭ (G7) ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ "ଖୁବ୍ ଭଲ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଫ୍ରାନ୍ସ : ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତକୁ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଭାରତ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ଜି-୭ (G7) ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମେ ୨୦୨୫ ରେ ହୋଇଥିବା ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର’ ପରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ (one-on-one) ବୈଠକ ଥିଲା।
ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଭିଆନ୍-ଲେସ୍-ବେନ୍ସ (Evian-les-Bains) ସହରରେ ଗତ ୧୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା “ଖୁବ୍ ଭଲ” ରହିଥିଲା ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ୱାଶିଂଟନ୍ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୀତିକ ସହଯୋଗ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣିଥରେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସୀମା ଶୁଳ୍କ (ଟାରିଫ୍) ବିବାଦ, ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ମତଭେଦ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେରିକାର କଠୋର ପ୍ରବାସୀ ନୀତି, ଏବଂ ଓମାନ ନିକଟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣରେ ନିକଟରେ ତିନିଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା।
ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବୈଠକକୁ “ଖୁବ୍ ଭଲ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡ଼ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆମେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ନିକଟତର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଏବଂ ମୁଁ, ଏବଂ ଆମର ଦୁଇ ଦେଶ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।”
୨୦୨୫ ମେ ୭ ତାରିଖରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର’ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ରେ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୨୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନ ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (PoK) ରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ସ सटीक ଆକ୍ରମଣ (precision strikes) କରିଥିଲା। ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏହି ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରାୟ ୮୮ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ମେ ୧୦ ତାରିଖରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୁଝାମଣାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଭାରତ ବାରମ୍ବାର ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଆସିଛି ଯେ ଏହି ମିଳିତ ବୁଝାମଣା କେବଳ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିଲା। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସମର୍ଥନକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି କେହି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ (ମୋଦିଙ୍କ) ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଆମେ ସେଠାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବୁ।”
ଏହାସହ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, “ତେବେ, ଯଦି ସେଠାରେ କୌଣସି ନୂଆ ନେତା ଆସନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ସେ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ,” ଯାହା ଶୁଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହସିପକାଇଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବାର କଳା (negotiating skills) କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଲୋଚନା ମାମଲାରେ ସେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜଣେ କଠୋର ସମକକ୍ଷ ନେତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, “ସେ ବ୍ୟାପାର ମାମଲାରେ ଜଣେ କଠୋର ବ୍ୟକ୍ତି।” ଏହାସହ ସେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। “ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ।”
ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ (Gulf region) ରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣରେ ନିକଟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ତିନିଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି। ଏହା ଏକ କଠିନ ବୃତ୍ତି (rough profession) । ଆମେ ଏହି ଦିଗରେ କାମ କରୁଛୁ।”
ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଭାରତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ଆମେରିକାର ଚାର୍ଜ ଡି’ଆଫେୟାର୍ସ (ଦୂତାବାସର ଅସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ)ଙ୍କୁ ସମନ କରିଥିଲା (ଡକାଇ ପଠାଇଥିଲା)। ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ତିନିଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ୨୦୨୫ ଫେବୃଆରୀରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟ ପରଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏହାସହ ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତର ମାତ୍ର କେଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିକଟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ତିକ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରଣନୀତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜିଥିଲେ।
ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକାର ସୀମା ଶୁଳ୍କ (ଟାରିଫ୍) ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବୁଧବାରର ଏହି ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୀତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।