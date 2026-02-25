ଜିମ୍ୱାଓ୍ୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଯଦି ରିଙ୍କୁ ନଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଖେଳିବ, ଏହି ୨ ଖେଳାଳି ହେବେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍
ରିଙ୍କୁଙ୍କ ବଦଳରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ICC ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସୁପର-୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଭେଟିବ। ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇର ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସୁପର ୮ର ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦଳ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଉ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି।
ପାରିବାରିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟାର ଫିନିସର ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦଳରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସନ୍ଦେହଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ବିକଳ୍ପ ନମ୍ବର ୧: ଅକ୍ଷର ପଟେଲ:
ଯଦି ରିଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ତେଣୁ, ଅକ୍ଷର ଦଳକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିନ୍ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।
ଯଦି ଅକ୍ଷରକୁ ସାମିଲ କରାଯାଏ, ତେବେ ଭାରତ ଚାରି ଜଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ – ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଖେଳାଇ ପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟାଟିଂ ଗଭୀରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ବୋଲିଂକୁ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ।
ବିକଳ୍ପ ନମ୍ବର ୨: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ:
ଆଉ ଏକ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ। ସଞ୍ଜୁ ଜଣେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଇନିଂସ ଓପନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଖେଳିପାରିବେ।
ଯଦି ଦଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟାଟିଂକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ଭାରତକୁ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦେବ।
ମ୍ୟାଚ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ:
ଭାରତ ପାଇଁ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଆଉ ଏକ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଆଶା ପାଇଁ ସତ୍ୟ। ଦଳକୁ କେବଳ ଜିତିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିବ।
ସନ୍ତୁଳନ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟିଂ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ଦଳ ପରିଚାଳନାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଭାରତକୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ।