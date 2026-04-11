ଭାରତରେ SBI, ତେବେ ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ କ’ଣ, ଏହା ପାଖରେ ରହିଛି କେତେ ଟଙ୍କା…
ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ରହିଛି ଜମା ରାଶି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏବେ ଉତ୍ତେଜନା ଟିକେ ଥମିଛି। ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି।
ଯେପରି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ, ସେହିପରି ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ‘ବ୍ୟାଙ୍କ ମେଲି’। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି କେତେ।
ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ:
ବ୍ୟାଙ୍କ ମେଲି ଇରାନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଜମା ଏବଂ ଋଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା। ଏହା ଇରାନର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଇରାନ ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖେ; ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଭଳି ଦେଶରେ ଶାଖା ପରିଚାଳନା କରେ।
ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି:
ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ପୁରା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟ ୩୫୬ କ୍ୱାଡ୍ରିଲିୟନ ରିଆଲ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ମେଲି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଏହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଧାର ୪୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ୬୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ମୁଦ୍ରାର ହ୍ରାସ ଏବଂ ସଂରଚନାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେପରିକି ମିଶ୍ରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି।
ଏକ ବିଶାଳ ଘରୋଇ ନେଟୱାର୍କ:
ବ୍ୟାଙ୍କ ମେଲି ଇରାନ ୩,୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ନେଟୱାର୍କ ପରିଚାଳନା କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସଂଲଗ୍ନ। ଏହାର ପହଞ୍ଚ ଏହାକୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉଭୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
ଭାରତର SBI ସହିତ ତୁଳନା:
ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ତୁଳନା କଲେ, ଏହି ଅସମାନତା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା, ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୭୬.୭୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ।
ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ କେବଳ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ମେଲି ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସମଗ୍ର ଇରାନୀ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରେ।
ଇରାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବ୍ୟାଙ୍କ:
ବ୍ୟାଙ୍କ ମେଲି ଇରାନ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଦେରାତ ଇରାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ୫୯ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ।
ଏହି ସମୟରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମେଲାଟ ଏହାର ନବସୃଜନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ସହିତ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସରଗାଡକୁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସଫଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।