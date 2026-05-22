କାର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ନିଶ୍ୱାସ, କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବେ ଜୀବନ ?

ସମସ୍ତଙ୍କର କାର କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଫସିଗଲେ କ’ଣ ହୋଇପାରେ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

By Priyanka Das

Suffocation Risk Inside Car : ଭାରତରେ ଏବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ କାର୍ ଭିତରେ କେହି ଫସିଗଲେ କ’ଣ ହୋଇପାରେ, ତାହା ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ମିନିଟ ଭିତରେ ହିଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରୁ ଜୀବନ ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଅନେକ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ, ତଥାପି ଅନେକ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ।

କାର କେମିତି ହୋଇଯାଏ ଏକଡେଥ ଚ୍ୟାମ୍ବର’?

କାର ଭିତରକୁ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ କେବଳ ଝରକା କିମ୍ବା AC ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କାର୍ ଭିତରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଥାଏ।

ତାପମାତ୍ରାର ପ୍ରଭାବ: ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ବାହାରର ତାପମାତ୍ରା 35°C ଥାଏ, ତେବେ ବନ୍ଦ କାର୍ ଭିତରେ ମାତ୍ର 20-30 ମିନିଟ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 50°C ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ, ଚକ୍କର, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଏବଂ ବେହୋସ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବାର ସମୟସୀମା

15-20 ମିନିଟ: ବ୍ୟସ୍ତତା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅସୁବିଧା।

30 ମିନିଟ୍ ପରେ: ଶରୀରରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ବେହୋସ ହୋଇପାରନ୍ତି।

1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ: ଏହା ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପଡ଼େ।

କାର୍ ଭିତରେ ଫସିଗଲେ କ’ କରିବେ?

ହର୍ନ ବଜାନ୍ତୁ: କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହର୍ନ ବଜାଇ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ।

ଯୋଗାଯୋଗ: ଯଦି ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ତେବେ ପରିବାର, ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।

କାଚ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ: ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ତେବେ କାର୍‌ର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ: ଯଦି ଶିଶୁମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ।

କେଉଁ ଭୁଲ୍ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ?

ଭୁଲରେ ବି ଶିଶୁ କିମ୍ବା ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ କାର୍ ଭିତରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ।

କାର ପାର୍କିଂ କରିବା ପରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।

ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଚାବି (Spare Key) ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

ବନ୍ଦ କାର୍ ଭିତରେ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ସତର୍କତା: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ବନ୍ଦ କାର୍ ଭିତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଏ। ତେଣୁ, ଅଳ୍ପ ମିନିଟର ଅସାବଧାନତା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।

 

