ମୂଳ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ମିଳିବ ଏରିୟର, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଗଣିତ
କିପରି କରାଯାଏ ଏରିୟର ହିସାବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଏହାର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦରମାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ ବରଂ ବକେୟା ପାଉଣା ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଏହି କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ, ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ୧୪ ରୁ ୧୮ ମାସ ସମୟ ଲାଗିପାରେ।
ଏହି ବିଳମ୍ବ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବକେୟା ଦେୟର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୧୮,୦୦୦ ମୂଳ ଦରମା ଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କେତେ ବକେୟା ପାଇବା ଆଶା କରିପାରିବେ।
ଏରିୟରର ହିସାବ କ’ଣ:
ଆନୁମାନିକ ବକେୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ମାସ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେହି ସମଗ୍ର ଅବଧି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଦରମା ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ଦରମା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହି ସଂଗୃହିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବକେୟା ଗଠନ କରେ।
ଏହାର ଗଣନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ନୂତନ ଦରମା (ନୂତନ ଭତ୍ତା ସହିତ) ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦରମା (ପୁରୁଣା ଭତ୍ତା ସହିତ) ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବିଳମ୍ବ ମାସ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଗଣନାରେ ସଂଶୋଧିତ ଦରମାରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଦରମାକୁ ବିୟୋଗ କରି ଫଳାଫଳକୁ ବକେୟା ମାସ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯାଏ।
ବିଭିନ୍ନ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା କେତେ ହେବ:
ଯଦି ୧.୮୩ ର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ମୂଳ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରାୟ ୩୨,୯୪୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ୧.୯୨ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସହିତ, ଏହା ୩୪,୫୬୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ସେହିପରି, ୨.୨୮ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏହାକୁ ୪୧,୦୪୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ୨.୪୬ ରେ, ସଂଶୋଧିତ ଦରମା ୪୪,୨୮୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ୨.୮୬ ଭଳି ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ, ତେବେ ନୂତନ ମୂଳ ଦରମା ୫୧,୪୮୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ, କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ୩.୦ ରୁ ୩.୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦାବି କରୁଛି। ଏହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଦରମାକୁ ପ୍ରାୟ ୫୪,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
କେତେ ହେବ ଏରିୟର:
ବକେୟା ହିସାବ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କରାଯାଏ, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ଯଦି ନୂତନ ଦରମା ଗଠନ ପ୍ରାୟ ୨୦ ମାସ ବିଳମ୍ବ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ସମଗ୍ର ଅବଧିକୁ କଭର କରି ବକେୟା ପାଇବେ।
ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂତନ ଦରମା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ, ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପରିମାଣ ୩.୬ ଲକ୍ଷରୁ ୫.୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ।
ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର କଣ ହେବ:
ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ମାତ୍ରେ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଜିରୋକୁ ପୁନଃସେଟ୍ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ନୂତନ ମୌଳିକ ଦରମା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହାକୁ ପୁନଃଗଣନା କରାଯାଏ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆଧାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହା ସାମଗ୍ରିକ ରୋଜଗାରରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବ।