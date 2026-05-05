ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ CSK vs DC ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍ ହେଲେ, ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯିବ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ?

ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲେ ବିଦା ହେବ CSK!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ର ଯାତ୍ରା ଏକ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳାଫଳ ଏବେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ।

ବିଜୟ ହେଉ କି ପରାଜୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁକାବିଲା ଶୀର୍ଷ ଚାରି ଦଳର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲାଇନଅପ୍ ଗଠନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ହେଲେ, କେବଳ ବିଜୟ ଏବଂ ପରାଜୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ; ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ।

କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ମୁକାବିଲା ଉପରେ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପାରେ।

‘ବିରାଟ ଭାଇ, ମୋତେ ଫୋନ୍…

ଇସ୍ତଫା ଦେବେନି ମମତା, ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ…

ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇକୁ ନେଇ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୪୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍, ମଙ୍ଗଳବାର ୫ ମଇରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।

କିନ୍ତୁ, ପାଗ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୫ ମେ’ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ସତର୍କତା ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୦୦ ଟା ସମୟରେ ବର୍ଷା ସହିତ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କତା ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପରେ ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରୁ।

ହେଲେ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଏବଂ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଆରେ ପାଣି ଜମି ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମ୍ୟାଚ୍ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ; ଏହା ସହିତ, ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହୁଏ, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାଶା ଆଣିବ ନାହିଁ ବରଂ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିବା ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍ ହେଲେ କେଉଁ ଦଳ ଲାଭ ପାଇବ କିମ୍ବା ହାରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେବ? ଏହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।

ଦିଲ୍ଲୀର ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହେବ ନା ଚେନ୍ନାଇ ବାଦ ପଡ଼ିବ? ବାସ୍ତବରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ କିମ୍ୱା କୌଣସି ଦଳ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ଚେନ୍ନାଇର ପ୍ଲେଅଫ୍ ଆଶା ମରିଯିବ ନାହିଁ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉଭୟ ଦଳ IPL ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୯ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଯୋଗବଶତଃ ଉଭୟ ଦଳ ୪ ଟି ବିଜୟ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୮ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଚେନ୍ନାଇ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏବେ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ସ୍କୋର ୯ ପଏଣ୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଉଭୟ ଦଳ ପାଖରେ ୪ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ରହିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଉଭୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ।

‘ବିରାଟ ଭାଇ, ମୋତେ ଫୋନ୍…

ଇସ୍ତଫା ଦେବେନି ମମତା, ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ…

