ଯଦି ଶେଷ ନହୁଏ ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ, ତେବେ କେତେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ବୁଝନ୍ତୁ ପୁରା ଗଣିତ
ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ନହେଲେ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦେଶର କିଛି ସହରରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଅଭାବର ରିପୋର୍ଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି।
ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପ୍ରତି ଘରୋଇ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ପରିଣାମ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ:
ଭାରତରେ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହା ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧିର ପରିଣାମ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଇରାନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଯେହେତୁ ଭାରତ ଏହାର ଏଲପିଜି ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣ ଆମଦାନୀ କରେ, ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଶ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି।
ଭାରତ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ:
ଭାରତର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଚାହିଦାର ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯାଏ। ଏହି ଏଲପିଜିର ପ୍ରାୟ ୮୦-୯୦ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ଯଥା ସାଉଦି ଆରବ, କୁୱେତ, କତାର ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଭାରତର ଗ୍ୟାସ ବଜାର ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା:
୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଣ-ସବସିଡି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ୯୧୩ ଟଙ୍କା।
୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୧୪-୧୧୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ ୧,୮୮୩ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ:
ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ ୨୫ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି।
ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ:
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିରନ୍ତର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ ହେବା କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ସିଲିଣ୍ଡର ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।