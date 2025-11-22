ଯଦି ଆଜି ମୋଗଲମାନେ ଜୀବିତ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ଆମର ଭାରତ କିପରି ହୋଇଥାଆନ୍ତା, ସଂସଦ କି ସମ୍ୱିଧାନ ନଥାନ୍ତା…
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆଜି ମୋଗଲମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାହାଲେ ଭାରତର ଚିତ୍ର କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମୋଗଲ ଯୁଗକୁ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହେଲେ, ଯଦି ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ହୋଇ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟପଟ ହୋଇଥାନ୍ତା।
ଐତିହାସିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯାହା ଏହାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଶାସନ ଏବଂ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏକାଧିକାରବାଦ, ବିକାଶ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନର ଏକ ଆଧୁନିକ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଚିତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
ଯଦି ଆଜି ମୋଗଲମାନେ ଜୀବିତ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ଭାରତର ସୀମା ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନଥାନ୍ତା। ଆକବର ଏବଂ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟ ପରି, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ମିଆଁମାରର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଭାରତର ଅଂଶ ହୋଇଥାଆନ୍ତା।
ଯଦି ଆଜି ମୋଗଲମାନେ ଜୀବିତ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ଆମେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପାଖରେ ଅନେକ ଗଗନସ୍କୁପର ଅଟ୍ଟାଳିକା ଦେଖିଥାଆନ୍ତେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜକୀୟ କୋଠା ଏବଂ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥାଆନ୍ତା।
ଏହି ସହରରେ ପରିବହନର ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଅଛି: ମେଟ୍ରୋ, ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ରାଜକୀୟ ହାତୀ ଏବଂ ଘୋଡା। ହୁଏତ ସେତେବେଳେ କେବଳ ରାଜା ଏବଂ ସମ୍ରାଟମାନେ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଚଢ଼ୁଥିଲେ।
ତାଜମହଲ ନିକଟରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଆକାଶରେଖା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଅତୀତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକାଶରେଖା ତାଜମହଲ ଏବଂ ଏହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଆଜି ପରି, ରାଜ ଦରବାରରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଆଦେଶନାମା ସାଧାରଣ ସଭାରେ ନୁହେଁ, ଅନଲାଇନରେ ଶୁଣାଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ଏପରିକି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାନ୍ତା।
ସହରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାସାଦ, ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ମସଜିଦ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଗ୍ରା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ରାଜକୀୟ ପ୍ରାସାଦଗୁଡ଼ିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ଅନେକ ଆଧୁନିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ।
ହୁଏତ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ପାରସୀ ଏବଂ ଆରବୀର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଲୋକମାନେ ଇଂରାଜୀ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏହି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଇଂରାଜୀ ପରି ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥାନ୍ତା।
ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଇଦ୍ ଭଳି ପର୍ବ, ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଦରବାର ରୀତିନୀତି ରାଜକୀୟ ଶୈଳୀରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ଆତସବାଜି ଫୁଟାଯାଇଥାନ୍ତା, ଇଦ୍ ରେ ସହର ସାରା ସିନ୍ଦୁର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଥାନ୍ତେ, ଏବଂ ହୁଏତ ଆଜି ପରି କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନଥାନ୍ତା।
ହୁଏତ ଏବେ କୌଣସି ସଂସଦ, ନିର୍ବାଚନ କିମ୍ବା ସମ୍ବିଧାନ ନଥିଲା; ବରଂ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦରବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ; ବରଂ ରାଜାଙ୍କ ଡିକ୍ରିମ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତା।
ହେଲେ, ଯଦି ଆଜି ମୋଗଲମାନେ ଜୀବିତ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରଣନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତକୁ ଏକ ମହାଶକ୍ତି କରିପାରିଥାଆନ୍ତେ।