ଯଦି ୭ ଦିନ ୭ ରାତି ଅନ୍ଧାର ହୁଏ ତେବେ କଣ ହେବ; କିପରି ଦିଶିବ ସାରା ପୃଥିବୀ, ମାନବଜାତିର କଣ ହେବ ଜାଣନ୍ତୁ…
ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି ତେବେ କଣ ହେବ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଯଦି ୭ ଦିନ ୭ ରାତି ଅନ୍ଧାର କଥା ସତ ହୁଏ ତେବେ କଣ ହେବ? ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କେବେ ସକାଳ ହୁଏ ନାହିଁ ତେବେ କଣ ହେବ ? ଏପରି ଅନେକ ଚିନ୍ତା ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଉତ୍ତର…
ପୃଥିବୀରେ ଦିନ ଓ ରାତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି । ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସେହିପରି ରାତିରେ ଏହାର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିଚ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯଦି ହଠାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କ’ଣ ହେବ
ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ପ୍ରକାଶ ହରାଏ ତେବେ କଣ ହେବ: ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ତେଜ ଶକ୍ତି ହରାଇଦିଏ ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯିବ । ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଖତରନାକ ହେବ । ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଇନ୍ଧନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏପରି ହବେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଗାଢ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିବ ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଗଲେ ଶୁକ୍ର ଓ ବୁଧ ଗ୍ରହ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । କାରଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆକାର ବହୁତ ବଡ ହୋଇଯିବ।
ଏପରିକି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ଲୁଚିଯାଇପାରେ । ଯଦି ପୃଥିବୀ ଏଥିରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଏ ହୁଏତ ସାରା ପୃଥିବୀ ଥଣ୍ଡା ମୁରୁଭୁମିରେ ପରିଣତ ହେବ । ସବୁଆଡେ ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଏକ ତାରା ନୁହେଁ; ଏହା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯାହା ସମଗ୍ର ସୌରଜଗତକୁ ଏକତ୍ର ଧରି ରଖିଛି। ଗତ 4.6 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ଧରି, ଏହା ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ହିଲିୟମକୁ ଦହନ କରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି ।
ଏହା ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକିତ ଏବଂ ଉଷ୍ମ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ବିନା, କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଧଗ୍ରହ ରୁ ବିଶାଳ ବୃହସ୍ପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ, ମହାକାଶର ଅନ୍ଧାରରେ ହଜିଯିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରୀ 5 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଏହିପରି ତେଜ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏହା ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନ ବାକି ଅଛି।
ସମସ୍ତଙ୍କ ତ୍ମତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିବ: ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ନିଶ୍କାସନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌରଜଗତ ଥଣ୍ଡାର ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଯିବ । ବୃହସ୍ପତ୍ତି ଓ ଶନି ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁ ଆଗରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବ ।
ମାନବ ଜଗତ ଶେଷ ହୋଇଯାଇପାରେ: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଁଚିବା ବେଳକୁ ମାନବଜାତି ବହୁ ଆଗରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିବ । ହୁଏତ ମାନୂ ଇତିହାସର ଅନ୍ତ ଘଟିଯିବ । ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ କେବଳ ଆମକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲେ ତାହାବ ନୁହେଁ ବରଂ ମାନବ ଜାତିର ବଁଚିବା ପାଇଁ ରାହା ସାଜିଥିଲା ଏହି ଗ୍ରହ ।