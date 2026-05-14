US-China ନିକଟତର ହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ବିପଦ ନା ସୁଯୋଗ? ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ଜୋରଦାର ବିତର୍କ
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚାଇନା ଗସ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ବିପଦ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚୀନ ଗସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇରାନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗସ୍ତ କେବଳ ଦୁଇଟି ମହାଶକ୍ତିର ସାକ୍ଷାତ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୈତିକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, କାରଣ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରୁଥିବା ଉଷ୍ମତା କିମ୍ବା ତିକ୍ତତା ସିଧାସଳଖ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଦୂରତାର ଏହି ସଂକୁଚିତତା ଭାରତ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ କି ନାହିଁ, ନା ଏହା ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ଚେତାବନୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ବିତର୍କ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।
ଇରାନ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚାପ:
ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା।
ଏହି ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଏହି ଚାପ ନିକଟରେ ହାର ମାନି ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୈତିକ ରିହାତି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବଜାର:
ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର। ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବଂ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ବାଣିଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ’ ଭଳି ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତ ଭୟ କରୁଛି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଲାଭ ହାସଲ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଚୀନକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ଥିତି ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର ରପ୍ତାନି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥ:
ଭାରତ ତାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି ଯୋଗାଣଗୁଡ଼ିକ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରାଯାଏ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ଛାୟା ତଳେ ରହିଛି।
ଭାରତ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହିତ ଜଡିତ ବିବାଦକୁ କମ କରିବା ଏବଂ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗର ଅବରୋଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନର ପ୍ରଭାବକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ।
ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଶାନ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।
ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଲାଭ:
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଚୀନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରତିସନ୍ତୁଳନ ଭାବରେ ଦେଖେ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ନିବେଶ ପାଇଁ ସହଜ ପ୍ରବେଶ ହାସଲ କରିଛି। ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଜାରି ରହେ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ତାଇୱାନ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଖଣ୍ଡତାର ପ୍ରଶ୍ନ:
ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ତାଇୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଇୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୀନ୍ ପ୍ରତି ନରମ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବେଜିଂର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତିକୁ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରେ।
ଚୀନ୍ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦୃଢ଼ତା ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ସୀମା ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଭାରତ ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍ର ପ୍ରଭାବକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ।
ଜି-୨ ର ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ “G-2” ଶୈଳୀର ସହଭାଗୀତା। ଯଦି ବିଶ୍ୱର ଏହି ଦୁଇଟି ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ହାତ ମିଳାଇଥାଏ, ତେବେ ଭାରତ ଭଳି ଉଦୀୟମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ଭାରତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଥିବା ବହୁଧ୍ରୁବୀୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପରି ସହଭାଗୀତା ଫଳରେ ଏକ ଗୁରୁତର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗସ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ କୂଟନୈତିକ ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।