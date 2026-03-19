FASTag New Rules: FASTagର ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ, ଏଥର ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନ ଦେଲେ ଗଣିବ ଦୁଇଗୁଣ ଜୋରିମାନା

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: FASTag ନିୟମରେ ହେଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର FASTag ଉପରେ ଏକ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ହାଇୱେ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି FASTag ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନହୁଏ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଚାଳକ ଟୋଲ୍ ବ୍ୟାରିୟରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବକେୟା ଟୋଲ୍ ରାଶି ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଏହି 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପେମେଣ୍ଟ କରାନଯାଏ , ତେବେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମୂଳ ଟୋଲ୍ ପରିମାଣର ଦୁଇଗୁଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାକୁ ଜୋରିମାନା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ।

ଏହି ନୂତନ FASTag ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମ କାହିଁକି ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Iran-US War: ଆମେରିକାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଡେଇଁଲା…

ଋଣ ଜାଲରେ ଫସିଲା ଆମେରିକା, ୩୯ ଟ୍ରିଲିୟନ…

ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଫି ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ଯେପରି ଟୋଲ୍ ଟିକସ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାଇପାସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ FASTag ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଲ୍ ଟିକସ ଦେୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ଟୋଲ୍ ଟିକସ ନିୟମାବଳୀର କଡ଼ା ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।

FASTag ସମ୍ପର୍କରେ ଟୋଲ୍ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବଳ ଯାନବାହାନ ଚାଳକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ସହିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଲ୍ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଟୋଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବକେୟା ଟୋଲ୍ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ କରାଯିବ।

“FASTag ଅନପେଡ୍ ୟୁଜର୍ ଫିସ୍” କ’ଣ?

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ “FASTag ଅନପେଡ୍ ୟୁଜର୍ ଫିସ୍” କୁ ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି । ଅହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ନ କରି  ଟୋଲ୍ ବାରିଅର୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ସେପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯାନର ପଞ୍ଜିକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବ; ଏହି ନୋଟିସରେ ଗାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବରଣୀ, ଟୋଲ୍ ବାରିଅର ପାର ହୋଇଥିବା ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଦେୟ ପରିମାଣ ରହିବ। ଏହି ନୋଟିସଗୁଡ଼ିକ SMS, ଇମେଲ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

FASTag ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ପରାମର୍ଶ

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୋରିମାନା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର FASTag ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ବାଲାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଆଲର୍ଟ ସବୁବେଳେ ଚେକ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟୋଲ୍ ଟିକସ ପୈଠ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।

You might also like More from author
More Stories

Iran-US War: ଆମେରିକାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଡେଇଁଲା…

ଋଣ ଜାଲରେ ଫସିଲା ଆମେରିକା, ୩୯ ଟ୍ରିଲିୟନ…

ଚାମ୍ପିଅନ୍ RCB ପୁଣିଥରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିବ? ତେବେ…

Kalki Avatar: ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ…

1 of 29,292