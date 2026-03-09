ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଏହି ୨ ଦେଶ, ସାମିଲ ନାହିଁ ଭାରତର ନାଁ…

ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଅନାହାରରେ ମରିଯିବେ ସବୁ!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ପରମାଣୁ ସଂଘର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିନାଶକାରୀ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ।

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପରିବେଶଗତ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ପରମାଣୁ ଶୀତକାଳୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ, ଏହି ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଦେଶ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେମାନେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ।

କେବଳ ଦୁଇଟି ଦେଶ ବଞ୍ଚିପାରିବେ:

ବୈଜ୍ଞାନିକ ପତ୍ରିକା “ନେଚର”ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସମକକ୍ଷ-ସମୀକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ ସୂଚାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବଳ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଇପାରେ।

ଗବେଷକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ସେମାନଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଦୃଢ଼ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଖପାଖର ସମୁଦ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପରମାଣୁ ଶୀତକାଳରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଚରମ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସୀମିତ ମାନବ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ।

ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ଶୀତକାଳ:

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ କେବଳ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ହେଉଥିବା ପରିବେଶଗତ କ୍ଷତି ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ।

ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ଳେଷକ ଆନ୍ ଜାକବସେନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ନିର୍ଗତ ବିଶାଳ ଅଗ୍ନିଗୋଲା ୧୦୦ ନିୟୁତ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।

ଜାକବସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବିପଜ୍ଜନକ ହେବ। ଆୟୋୱା ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଭଳି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟ ଦଶନ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ।

ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଶୀତକାଳ କ’ଣ:

ପରମାଣୁ ଶୀତ କେବଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପତନ। ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ନିର୍ଗତ ପ୍ରଚୁର ଧୂଆଁ ଏବଂ କାଳି ଯୋଗୁଁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆକଳନ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ନିୟୁତ ଟନ୍ କାଳି ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ।

ଏହା ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଗ୍ରହର ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବର୍ଷା ୯୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।

କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅନାହାରରେ ମରିଯିବେ:

ଗବେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଦୁଇରୁ ତିନି ବିଲିୟନ ଲୋକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। କାରଣ ବିଶ୍ୱ କୃଷି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅବରୋଧ ହେବା ସହିତ, ତାପମାତ୍ରାରେ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଅସମ୍ଭବ କରିଦେବ। ଏହି କାରଣରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।

ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ ଏବଂ ସୀମିତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

ବଞ୍ଚିବା ଏବେ ବି କଷ୍ଟକର ହେବ:

ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଭୟଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ, ବିକିରଣ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ବାୟୁରେ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅନ୍ଧାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ଅନେକ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିକିରଣ ଏବଂ କଠୋର ପାଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭୂତଳ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରମୁଖ ସଂଘର୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରରେ ରହିବା କିଛି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇପାରେ, ତଥାପି ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହେବ।

