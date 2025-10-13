ଭୁଲରେ ବି କେବେ Googleକୁ ପଚାରନ୍ତୁନି ଏହି କଥା, ନହେଲେ ସିଧା ଘରୁ ଉଠାଇ ନେବ ପୋଲିସ
କେବେ ବି ଭୁଲ ବଶତଃ Googleରେ ଏହା ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁନି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚନା ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। Google ଅଛି ତ କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ Googleରେ କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ଟାଇପ୍ କରିବା କେବଳ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଅପରାଧ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଅନେକ ଲୋକ ମଜା ମଜାରେ କିମ୍ୱା ଶିକ୍ଷାଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ୱେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ Googleରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମନେ ରକିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ।
ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା: ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲବଶତଃ କିମ୍ୱା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଗୁଗୁଲରେ ଏପରି ଶବ୍ଦ କିମ୍ୱା ଟାଇପ୍ କରନ୍ତି ଯାହା ଅପରାଧ କିମ୍ୱା ହିଂସା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ, ଯେପରିକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାର ପଦ୍ଧତି, ବୋମା କିମ୍ବା ବିଷ କିପରି ତିଆରି କରାଯାଏ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଅପହରଣ କିମ୍ବା ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ପଦ୍ଧତି, ଡ୍ରଗ୍ସ ତିଆରି, ସରକାରୀ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା, କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଚୋରି ଭଳି ତଥ୍ୟ.
ତେବେ ଏହି ସନ୍ଧାନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ସେହିପରି, ଉଗ୍ରବାଦୀ କିମ୍ବା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡିତ କୀୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କିପରି ଗୁଗୁଲ୍ ଲଗ୍ ଦେଖୁଛି ପୋଲିସ: ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି, IP ଠିକଣା ଏବଂ ଭୂ-ସ୍ଥାନ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ରେସ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ।
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ କୋର୍ଟ ଆଦେଶ, ସମନ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅନୁରୋଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ପାରିବେ।
ଭାରତରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅନେକ ଆଇନ – ଯେପରିକି IT ଆଇନ ଏବଂ ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ – କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ।
ଭୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ କ’ଣ କରିବେ: ପ୍ରଥମତଃ, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କେବଳ କୌତୁହଳ, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଗବେଷଣା ହେତୁ କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଭଲ।
ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉଜିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ କିମ୍ବା ପଚରାଉଚରା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
ଜଣେ ଓକିଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଜନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।
ସର୍ଚ୍ଚ କ’ଣ ଅପରାଧ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ଚ୍ଚ ଏକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଅପରାଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ତୁତି କିମ୍ବା ଜଡିତତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଥାଏ।
ଯେପରିକି ସର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଅସାଧାରଣ କ୍ରୟର ରେକର୍ଡ, ସନ୍ଦେହଜନକ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ଚୁକ୍ତିନାମା। ତେଣୁ, ଦୁଇଟି ଭୁଲ କ୍ଲିକ୍ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ; ବରଂ, ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ଆଇନ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ।