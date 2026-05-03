କୁଲର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ, AC ଠୁ ବି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେବ, କମାଲ କରିଦେବ ଏହି ଟିପ୍ସ
କୁଲର ପାଣିକୁ କୁଲ୍ କୁଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗରମର ଅନୁଭବ ବଢିଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସମସ୍ତେ ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟ ଖୋଜନ୍ତି।
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏୟାର କୁଲରକୁ ବାଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସୁଲଭ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ; ହେଲେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କୁଲରଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ।
କିଛି ଘରେ ମଶା କୁଲରର ପାଣିରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏକ ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ଶସ୍ତା ଘରୋଇ ଉପଚାର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଯାହା କେବଳ ପାଣିକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ବରଂ କୁଲର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ପବନକୁ ସତେଜ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରାଏ।
ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଲରର ପାଣିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ଯୋଡିପାରିବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ।
କୁଲରରୁ ବେଳେବେଳେ ଗରମ କିମ୍ୱା କମ୍ ଥଣ୍ଡା ପବନ କାହିଁକି ଦିଏ:
ଯେତେବେଳେ ଏକ କୁଲର ବେଳେବେଳେ ଗରମ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପବନ ନିର୍ଗତ କରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଧରି ନିଅନ୍ତି ଯେ ୟୁନିଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି; କିନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ।
ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ଯେପରିକି କୁଲର ପ୍ୟାଡରେ ଧୂଳି ଏବଂ ମାଟି ଜମା ହେବା (ଘାସ କିମ୍ବା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କୁଲିଂ ପ୍ୟାଡ ହେଉ), ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଣ, ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ମାଟି କିମ୍ବା ଶୈବାଳ ଜମା ହେବା, ପାଗରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର, କିମ୍ବା ଏକ ଖରାପ କାମ କରୁଥିବା କୁଲର ପମ୍ପ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପୁଜେ, ବାୟୁ ଯେପରି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ସେପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ।
କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପକାଇଦେଲେ ପୁରା କୁଲିଂ କୁଲିଂ ପବନ ବାହାରିବ:
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଲରର ପାଣିରେ ଫିଟକିରୀ ମିଶାନ୍ତି, ତେବେ ବାୟୁ ସଫା, ସତେଜ ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଫିଟକିରୀରେ ଅନେକ ବିଶୋଧନକାରୀ ଗୁଣ ଅଛି; ପାଣିରେ ମିଶାଗଲେ, ଏହା ଏହାର ବିଶୋଧନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଫିଟକିରୀ ପାଣିରେ ଥିବା ଧୂଳି, ମଇଳା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ତଳ ଭାଗରେ ଜମିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ପାଣି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ପ୍ରାୟତଃ, କୁଲର ଟାଙ୍କିରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣି ଏକ ଅପ୍ରିୟ ଗନ୍ଧ ବାହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ।
ଫିଟକିରୀ ଏହି ଗନ୍ଧକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରେ। ମଇଳା ପାଣିରେ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଫିଟକିରୀ ପାଣିକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ମଶା ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ:
ମଶା ପ୍ରାୟତଃ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଫିଟକିରୀ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ସଫା ରହିଥାଏ। ଏହା ମଶାଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା ରୁମରେ ମଶା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ଫିଟକିରୀ ମିଶାଇବା ପରେ କୁଲରର ପବନ କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ:
ଫିଟକିରୀ ମିଶାଇବା ପରେ ପାଣି ସଫା ହୋଇଗଲେ ଏହା କୁଲିଂ ପ୍ୟାଡ୍କୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବାୟୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ପ୍ୟାଡ୍ରେ କମ୍ ମଇଳା ଜମା ହୁଏ ଏବଂ ବାୟୁ ତାଜା ରହିଥାଏ।
ଫିଟକିରୀ କିପରି ଏକ କୁଲରର ଜୀବନକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରେ:
ଫିଟକିରୀ କେବଳ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ କୁଲରର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ଟାଙ୍କିରେ ଧୂଳି ଜମାକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ପମ୍ପ ଜାମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ କୁଲିଂ ପ୍ୟାଡ୍ଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଏହା ଧଳା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଗଠନକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କୁଲର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ଫିଟକିରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଏକ ସହଜ ଉପାୟ:
ଫିଟକିରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଏଥିପାଇଁ କୁଲରରେ ଥିବା ପାଣିରେ ଏକ ଛୋଟ ଫିଟକିରୀ ଖଣ୍ଡ ମିଶାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଝୁଲାଇ ପାରିବେ।
ଏହା ସହିତ ପ୍ରତି ୩ ରୁ ୫ ଦିନରେ ଥରେ ପାଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୟ ସମୟରେ ଟାଙ୍କି ସଫା କରିବା ଭଲ।