ITR Refund: କ’ଣ ଏବେ ବି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନି ଟଙ୍କା? ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ Income Tax Refund, 2 ମିନିଟରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ Status

Income Tax Refund ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନଆସିଥିଲେ ଏମିତି କରନ୍ତି ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ୍ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିବା ପରେ, ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ITR ଫାଇଲରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଥିବାବେଳେ, ଅନେକ ଟ୍ୟାକ୍ସପିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବାରେ ଏହି ବିଳମ୍ବର କାରଣ କ’ଣ?

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ବୋର୍ଡ (CBDT) ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ରିଫଣ୍ଡ ଜାରି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

କ୍ଲେମ ଷ୍ଟାଟସ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ?

ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ITR) ଫାଇଲ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ନମ୍ବର (PAN) ବ୍ୟବହାର କରି ଅନଲାଇନରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆୟକର ବିଭାଗ କରଦାତାମାନଙ୍କୁ ଇ-ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଏବଂ NSDL-TIN ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଆୟକର ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ

ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ସହିତ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ

ଏଠାରେ, ଆପଣ ଇ-ଫାଇଲ୍ ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ Income Tax Return ଅପ୍ସନ ପାଇବେ

View Filed Return ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲେମ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖାଯିବ

ରିଫଣ୍ଡ ଜମା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରି-ଭ୍ୟାଲିଡେଟେଡ୍ ହୋଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ITR ଇ-ଭେରିଫାଏଡ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର।

ଆପଣ NSDL-TIN ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର PAN ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବର୍ଷ ବା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇୟର ଚୟନ କରିବା ପରେ, ପୃଷ୍ଠାଟି ରିଫଣ୍ଡ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ରିଫଣ୍ଡ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଆମାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ପଦ୍ଧତି – ଚେକ୍ କିମ୍ବା NEFT ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ, ଯେତେ ଯେତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଜର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିବେ, ଟ୍ୟାକ୍ସପିୟର୍ସ ନିଜର ରିଫଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସକୁ ଅନଲାଇନ ଟ୍ରାକ କରି ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ।

