ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଓ ପାଦରୁ ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରୁଥିଲେ ସାବଧାନ! ଏହି ସାଙ୍ଘାତିକ ରୋଗର ଏହା ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ

Health Tips: ହାତ ଓ ପାଦରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ବାହାରିବାର କାରଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଜାଣନ୍ତୁ । ସାଧାରଣ ଭାବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁନି....

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

Hyperhidrosis Cause and Treatment: କିଛି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଓ ପାଦରେ ଝାଳ ବାହାରିବାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ପାଦ ତଳିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ବାହାରିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଲିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୁଏ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ରହିଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।ଗରମ ଦିନରେ କାହିଁକି ହାତ ଓ ପାଦରୁ ଝାଳ ବାହାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆହୁରି ପଢ଼ିବା…

ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ କିଛି ଜଣଙ୍କ ହାତ ଓ ପାଦ ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ । ପାମୋପ୍ଲାଣ୍ଟାର ହାଇପରହାଇଡ୍ରୋସିସ୍ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପାପୁଲି ଓ ପାଦ ତଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା।

ଏହା ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ରାଇନ୍ ସ୍ୱେଟ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ, ପାଦର ପାପୁଲି ଓ ତଳିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହି ସମସ୍ୟା ଗରମ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ତୁମର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଜେନେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ଓ ପାଦରେ ଝାଳ ବାହାରିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି।

ଏହି ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ମେନୋପଜ୍ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ମେଟାବୋଲିକ୍ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପି, ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କିଛି ଚିକିତ୍ସା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି, ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ।

