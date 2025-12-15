ପରିସ୍ରା କଲାବେଳେ ରକ୍ତ ପଡୁଥିଲେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇଛି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଏହି ଲକ୍ଷଣରୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ରୋଗ

ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ? କେଉଁ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଏକ କର୍କଟ। ଏହାକୁ ଆମେରିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ନଥାଏ। ଏମ୍ଡାଣ୍ଡରସନଙ୍କ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁରୋଲୋଜିକ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଲିସ୍ଲି ଚେରି କହିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ରୋଗ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଉନ୍ନତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥାଏ, ଯାହା ଚିକିତ୍ସାକୁ କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସମୟୋଚିତ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।”

ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଏବଂ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ:

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଗୋଲାପୀ କିମ୍ବା ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।

ଡାକ୍ତର ଚେରୀ କୁହନ୍ତି, “ଏହା ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା କେବଳ ଥରେ ହୁଏ, ତଥାପି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।”

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ; ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ୍।

ପରିସ୍ରା କରିବାରେ କଷ୍ଟ:

ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିସ୍ରା କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମୂତ୍ରାଶୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ମୂତ୍ରନଳୀ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇ ଯାଏ। କ୍ୟାନ୍ସର ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଏହି ପଥରୁ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ପରିସ୍ରା ପୁଣି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏକ କ୍ୟାଥେଟର ବ୍ୟବହାର କରି ମୂତ୍ରନଳୀରୁ ପରିସ୍ରା ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ପେଲଭିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା:

ତଳ ପିଠି କିମ୍ବା ପେଲଭିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଭାରୀ ହେବା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କର୍କଟ ରୋଗର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଡକ୍ଟର ଚେରୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ କର୍କଟ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଏହା ଆଖପାଖର ମାଂସପେଶୀ କିମ୍ବା ମଳଦ୍ୱାର କାନ୍ଥକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବଲ୍ ଉପରେ ବସିବା ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ।

ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା:

ରାତିରେ ଅନେକ ଥର ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଉଠିବା କିମ୍ବା ଦିନରେ ବାରମ୍ବାର ଶୌଚାଳୟ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ:

ଯଦି ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ।

ହେଲେ, ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗକୁ ସୂଚିତ କରେ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ସମାନ ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଇରେକ୍ଟାଇଲ୍ ଡିସଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ, ଯାହା ଧୂମପାନ କିମ୍ବା ହୃଦରୋଗ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

