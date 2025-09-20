କ୍ରେଜରେ ଥିବା iPhone 17କୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ୫ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ମିଳୁଛି ଦମଦାର ଫିଚର୍

iPhone 17 ନକିଣିପାରିଲେ କିଣନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନ୍।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ iPhone 17 ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଫୋନ୍ ୮୨,୯୯୯ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ୧.୦୨ ଲକ୍ଷ ରହିଛି।

ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ iPhone 17 ର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ! ଏହି ମୂଲ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଏହାକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଥିବା ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫୋନ୍ ଅଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଫିଚର୍ ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଛି। ଏହି ଫୋନ୍ ଗୁଡିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍ iPhone 17 ତୁଳନାରେ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମୁ ନୁହେଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ବି ଚାଲି ପାଲିଲାନି ଗୃହ,…

‘ସୈୟାରା’ ଫିଲ୍ମର ହିରୋଇନଙ୍କୁ…

Samsung S25 की कीमत 64,999 रुपये है. Samsung S25 में आपको एक बेहतरीन AMOLED डिस्प्ले और 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. यानी आपको आईफोन 17 के मुकाबले एक टेलीफोटो कैमरा ज्यादा मिलता है. इसका 5G सपोर्ट और स्नैपड्रैगन 8 Elite प्रोसेसर इसे गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है. Samsung S25 में आपको एक स्लीक डिजाइन और दमदार बैटरी भी मिलेगी, जो पूरे दिन तक काम करती है.

Samsung S25 ର ମୂଲ୍ୟ ୬୪,୯୯୯। Samsung S25 ଏକ ଚମତ୍କାର AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଏକ 50MP ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ iPhone 17 ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ଏଥିରେ ପାଇବେ। ଏହା 5G ଏବଂ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ଏଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସର ଏହାକୁ ଗେମିଂ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାଏ।

Samsung S25 ଏକ ସ୍ଲିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଥରେ ଚାର୍ଜ ବସାଇଲେ ପୁରା ଦିନ ବିନା ଟେନସେନରେ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରି ସେତିକି ଭଲ।

Google Pixel 10 की कीमत 79,999 रुपये है. गूगल पिक्सल 10 भी आईफोन 17 का सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव है. Pixel 10 को इसकी AI-इनेबल्ड फीचर्स के लिए जाना जाता है. इसका कैमरा और Google Assistant के स्मार्ट फीचर्स iPhone 17 से मुकाबला कर सकते हैं. इसमें मिलने वाली नई Night Sight टेक्नोलॉजी रात के वक्त भी शानदार फोटोग्राफी करने में सक्षम है. इसके अलावा, Pixel 10 में क्लीन Android यूआई मिलता है, जो इसे खास बनाता है. Google Pixel 10ର ମୂଲ୍ୟ ୭୯,୯୯୯ ଟଙ୍କା ରହିଛି। Google Pixel 10 ମଧ୍ୟ ଆଇଫୋନ୍ ୧୭ର ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। Google Pixel 10 ଏହାର ଏଆଇ-ସକ୍ଷମ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।

ଏହାର କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ଆଇଫୋନ୍ ୧୭କୁ ଟକ୍କର ଦେଇପାରେ। ଏହାର ନୂଆ ନାଇଟ୍ ସାଇଟ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିନ ପରି କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିକ୍ସେଲ 10ରେ ଏକ ସଫା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ UI ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଥାଏ।

OnePlus 13 की कीमत 69,999 रुपये है. OnePlus 13 अपने शानदार परफॉर्मेंस और स्लीक डिजाइन के लिए जाना जाता है. इसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite प्रोसेसर प्रोसेसर है, जो iPhone 17 के A19 चिपसेट को टक्कर दे सकता है. OnePlus 13 में 120Hz Fluid AMOLED डिस्प्ले और 50MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जो शानदार फोटो और वीडियो कैप्चर करता है. इसका बैटरी बैकअप भी लंबे समय तक चलता है, और इसमें फास्ट चार्जिंग भी है.

OnePlus 13 ର ମୂଲ୍ୟ ୬୯,୯୯୯। OnePlus 13 ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫିଚର୍ ଏବଂ ସ୍ଲିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏଥିରେ ଏକ Snapdragon 8 Elite ପ୍ରୋସେସର ଅଛି, ଯାହା iPhone 17 ର A19 ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛି।

OnePlus 13 ରେ ଏକ 120Hz Fluid AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଏକ 50MP + 50MP + 50MP ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଅଛି, ଯାହା ଚମତ୍କାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ କ୍ୟାପଚର କରେ। ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଏହା ସ୍ପିଡ୍ ଚାର୍ଜିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।

Xiaomi 15 की कीमत-64,999 रुपये है. शाओमी 15 एक बेहतरीन फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जो दमदार स्पेसिफिकेशन के साथ आता है. इसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite प्रोसेसर और 50MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसकी 120Hz CrystalRes AMOLED डिस्प्ले और 5240mAh  बैटरी मिलती है. फोन में 90W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 50W फास्ट वायरलेस चार्जिंग भी है. iPhone 17 की तुलना में यह काफी सस्ता विकल्प है और आपको सभी जरूरी फीचर्स मिलते हैं.

Xiaomi 15 ର ମୂଲ୍ୟ ୬୪,୯୯୯ ଟଙ୍କା ରହିଛି। Xiaomi 15 ଏକ ଭଲ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯାହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ।

ଏଥିରେ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ଏଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ 50MP + 50MP + 50MP ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ 120Hz CrystalRes AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ 5240mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି।

ଫୋନରେ 90W ଫାଷ୍ଟ ୱାୟାରଡ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 50W ଫାଷ୍ଟ ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। iPhone 17 ତୁଳନାରେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଶସ୍ତା ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।

Samsung S24 Ultra को सेल में 71,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा और इस कीमत में यह सबसे बेस्ट फोन बन जाता है. इसमें 200 MP का दमदार कैमरा और गैलेक्सी एआई की पावर है. फोन में 7 साल के ओएस अपडेट भी मिलेंगे. इसके अलावा इसमें 5X टेलीफोटो लेंस सपोर्ट के साथ 4 शानदार कैमरे मिलते हैं. फोन में Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ मिलती है. इसके अलावा इसमें Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले का भी सपोर्ट है. 

Samsung S24 Ultra ୭୧,୯୯୯ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 200MP କ୍ୟାମେରା ଏବଂ Galaxy AI ର ଶକ୍ତି ରହିଛି।

ଏହି ଫୋନ୍ ସାତ ବର୍ଷର OS ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଏଥିରେ 5X ଟେଲିଫୋଟୋ ଲେନ୍ସ ସହିତ ଚାରୋଟି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଫୋନ୍‌ରେ Snapdragon 8 Gen 3 ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ରହିଛି। ଏହା ଏକ Dynamic AMOLED 2X ଡିସପ୍ଲେକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ବି ଚାଲି ପାଲିଲାନି ଗୃହ,…

‘ସୈୟାରା’ ଫିଲ୍ମର ହିରୋଇନଙ୍କୁ…

Saudi-Pak defence Pact: ବଢିଲା ଚିନ୍ତା,…

Ajab Gajab: ମହିଳାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଦାବି,…

1 of 27,265