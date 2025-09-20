କ୍ରେଜରେ ଥିବା iPhone 17କୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ୫ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ମିଳୁଛି ଦମଦାର ଫିଚର୍
iPhone 17 ନକିଣିପାରିଲେ କିଣନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନ୍।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ iPhone 17 ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଫୋନ୍ ୮୨,୯୯୯ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ୧.୦୨ ଲକ୍ଷ ରହିଛି।
ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ iPhone 17 ର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ! ଏହି ମୂଲ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଏହାକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଥିବା ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫୋନ୍ ଅଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଫିଚର୍ ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଛି। ଏହି ଫୋନ୍ ଗୁଡିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍ iPhone 17 ତୁଳନାରେ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମୁ ନୁହେଁ।
Samsung S25 ର ମୂଲ୍ୟ ୬୪,୯୯୯। Samsung S25 ଏକ ଚମତ୍କାର AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଏକ 50MP ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ iPhone 17 ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ଏଥିରେ ପାଇବେ। ଏହା 5G ଏବଂ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ଏଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସର ଏହାକୁ ଗେମିଂ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାଏ।
Samsung S25 ଏକ ସ୍ଲିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଥରେ ଚାର୍ଜ ବସାଇଲେ ପୁରା ଦିନ ବିନା ଟେନସେନରେ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରି ସେତିକି ଭଲ।
Google Pixel 10ର ମୂଲ୍ୟ ୭୯,୯୯୯ ଟଙ୍କା ରହିଛି। Google Pixel 10 ମଧ୍ୟ ଆଇଫୋନ୍ ୧୭ର ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। Google Pixel 10 ଏହାର ଏଆଇ-ସକ୍ଷମ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।
ଏହାର କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ଆଇଫୋନ୍ ୧୭କୁ ଟକ୍କର ଦେଇପାରେ। ଏହାର ନୂଆ ନାଇଟ୍ ସାଇଟ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିନ ପରି କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିକ୍ସେଲ 10ରେ ଏକ ସଫା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ UI ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଥାଏ।
OnePlus 13 ର ମୂଲ୍ୟ ୬୯,୯୯୯। OnePlus 13 ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫିଚର୍ ଏବଂ ସ୍ଲିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏଥିରେ ଏକ Snapdragon 8 Elite ପ୍ରୋସେସର ଅଛି, ଯାହା iPhone 17 ର A19 ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛି।
OnePlus 13 ରେ ଏକ 120Hz Fluid AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଏକ 50MP + 50MP + 50MP ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଅଛି, ଯାହା ଚମତ୍କାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ କ୍ୟାପଚର କରେ। ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଏହା ସ୍ପିଡ୍ ଚାର୍ଜିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
Xiaomi 15 ର ମୂଲ୍ୟ ୬୪,୯୯୯ ଟଙ୍କା ରହିଛି। Xiaomi 15 ଏକ ଭଲ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯାହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ।
ଏଥିରେ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ଏଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ 50MP + 50MP + 50MP ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ 120Hz CrystalRes AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ 5240mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି।
ଫୋନରେ 90W ଫାଷ୍ଟ ୱାୟାରଡ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 50W ଫାଷ୍ଟ ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। iPhone 17 ତୁଳନାରେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଶସ୍ତା ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।
Samsung S24 Ultra ୭୧,୯୯୯ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 200MP କ୍ୟାମେରା ଏବଂ Galaxy AI ର ଶକ୍ତି ରହିଛି।
ଏହି ଫୋନ୍ ସାତ ବର୍ଷର OS ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଏଥିରେ 5X ଟେଲିଫୋଟୋ ଲେନ୍ସ ସହିତ ଚାରୋଟି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଫୋନ୍ରେ Snapdragon 8 Gen 3 ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ରହିଛି। ଏହା ଏକ Dynamic AMOLED 2X ଡିସପ୍ଲେକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ।