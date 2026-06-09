“ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତୁମେ ଏକା ପଡ଼ିଯିବ ବିବି”, ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଆଲର୍ଟ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ଏହା ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିପାରେ। ଆକ୍ସିଓଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆକ୍ସିଓସ୍ ସହିତ ଏକ ଆଲୋଚନାରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ କହିଥିଲି, ‘ବିବି, ତୁମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକା ହୋଇଯିବ।'”

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ନବୀକରଣ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ତେହେରାନ ସହିତ ଏକ କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତି ହାସଲ କରିବା ପ୍ରୟାସକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରେ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷରେ ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଟାଣି ନେଇପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗୋଟିଏ ବିମାନ ବୀମା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ…

ସମୁଦ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଭାରତର…

ଟ୍ରମ୍ପ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏହି ପରାମର୍ଶ:

ରବିବାର ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ବେରୁତରେ ହିଜବୋଲା ସହିତ ଜଡିତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି; ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ, ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ମାସ ମାସ ଧରି ଇରାନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାରେ ଏକ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:

ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ଆକ୍ସିଓସ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ କଷ୍ଟକର ସନ୍ତୁଳନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ: ଗୋଟିଏ ପଟେ, ସେ ଇରାନୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଚକ୍ର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ।

ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ସୀମିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବ:

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆପତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ନେତାନ୍ୟାହୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୀମିତ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତେହେରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।

ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦିଓ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲା, ଏହା ଇରାନରୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସହାୟତା କରିଥିଲା।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରାଜି ହେଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ: 

ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଥରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଇରାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାପ ଦେଇଥିଲେ।

ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଶେଷରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆଉ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବା ସର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ।

ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଦେଶ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସଂଯମତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯଦି ସେହିପରି କରେ ତେବେ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଗୋଟିଏ ବିମାନ ବୀମା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ…

ସମୁଦ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଭାରତର…

୭୩୭ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଯିବେ ପାକିସ୍ତାନ, ଶେହବାଜ…

ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଆମେରିକୀୟ…

1 of 10,871