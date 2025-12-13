ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ୫ କିଲୋ ରୂପା କିଣନ୍ତି, ତେବେ ୨୦୩୦ ବେଳକୁ ଏହା ହୋଇଯିବ ଏତେ ଟଙ୍କା, ଜାଣିଲେ ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଯିବ

ରୂପା କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିପତି!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବଢିଚାଲିଛି। ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ନିରନ୍ତର ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଟଙ୍କା ଏହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ କାରବାର କରୁଛି।

ଗତକାଲି, ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ପରେ ରୂପା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୨ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ସହରରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଉପରେ ରହିଛି।

ଏପରି ପରିବେଶରେ, ନିବେଶକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଜି ବହୁ ପରିମାଣରେ ରୂପା କିଣାଯାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ ହୋଇପାରେ।

ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ୫ କିଲୋ ରୂପା କିଣିବେ ତେବେ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହା କେତେ ହୋଇଯିବ?

ଆଜି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ:

ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ୧୩, ୨୦୨୫, ସାରା ଦେଶରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କାରବାର କରୁଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ୧,୯୮,୦୦୦ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବାବେଳେ ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୨,୧୬,୧୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଟିକସ ଏବଂ ଚାହିଦା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ସହର ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।

୫ କିଲୋ ରୂପା କିଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ:

ଯଦି ଜଣେ ନିବେଶକ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ହାରରେ ୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପା କିଣନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୯,୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୯୭,୪୭୩୦ ଟଙ୍କା ହେବ।

ଏହି ଗଣନାରେ ଜିରୋ ମେକିଙ୍ଗ ଚାର୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏବଂ କେବଳ ମୂଳ ଧାତୁ ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପା କିଣିବା ପାଇଁ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ରୂପାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଯଦି ଜଣେ ନିବେଶକ ଆଜି ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପା କିଣନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ଆଜି କିଣାଯାଇଥିବା ରୂପା ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ରୂପା ଏତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି କାହିଁକି:

ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି। MCX ରୂପା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୯୪୪୩ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ହେଲେ ରେକର୍ଡ ସ୍ତର ଛୁଇଁବା ପରେ, ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମୂଲ୍ୟ ୮୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

