ସାବଧାନ ! ଅନେକ ସମୟ ବେଡରେ ପଡି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ କି ନିଦ; କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ ?

ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ସମାଧାନ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପୁରା ଦିନ କାମ କରିବା ପରେ କିମ୍ବା ହାଲିଆ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉ ବେଳେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ସହଜରେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହି କାରଣରୁ ସାରା ରାତି ବିରକ୍ତି ଲାଗେ। ଏପରିକି ଅନେକ ଏହି ସମୟରେ ଫୋନ ଧରି ସ୍କ୍ରୋଲିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଅନ୍ତି।

ଆଉ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ହାଲିଆ ଲାଗିବା ଭଳି ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ।ଉପଯୁକ୍ତ ନିଦ ଅଭାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ହୁଏ? ପ୍ରକୃତରେ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ’ଣ କରିପାରିବେ ତାହା ଜାଣିବା…

କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଶୋଇବା ଆଗରୁ  ନଖାଇବା ଭଲ: ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭାତ, ପାସ୍ତା, ଚିପ୍ସ, କଦଳୀ, ସେଓ, ଆଳୁ କିମ୍ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟ, କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ୍ କିମ୍ବା କଫି ଭଳି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ଜାଗ୍ରତ ହେବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ନିଦରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ମାନସିକ ଚାପ ଠାରୁ ଦୁରେଇ ରୁହନ୍ତୁ: ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଚାପ ଏଡାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ରାତି ସାରା କୌଣସି କଥାକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ଯ କରିପାରେ।

ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ : ଏହା ସହିତ, ରାତିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଭଲ ନିଦ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଫୋନ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ: ବାରମ୍ବାର ରାତିରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ପାଖରେ ଫୋନ ରଖିଥାଉ, ସ୍କ୍ରୋଲିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ ମାତ୍ର ଏହା ଅନୁଚିତ ଏପରି ହେଲେ ଏହା ଆମ ନିଦରେ ବାଧା ଆଣିଥାଏ। ବିଲମ୍ବରେ ନିଦ ହୁଏ।

