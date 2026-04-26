ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କାଟନ୍ତୁ ପିଆଜ, କେବେ ବି ବୋହିବନି ଠୋପେ ହେଲେ ଲୁହ, ଜାଣନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ତରିକା

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରୋଷେଇ ଘରେ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାମ ମନେହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ପିଆଜ କାଟିବା। ଛୁରୀ ଚାଲିବା ମାତ୍ରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ।

କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏକ ସରଳ ରୋଷେଇ ଘରର କୌଶଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ? ପ୍ରକୃତରେ, ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପିଆଜ କାଟିବା ଏକ ସହଜ ଏବଂ ଲୁହମୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସରଳ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ପିଆଜକୁ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଆଜ ଭିତରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ଜ୍ୱଳନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଥଣ୍ଡା ପିଆଜ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ଲୁହ ଆସିନଥାଏ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ ଧାର ଥିବା ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଆଜ କାଟନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅଧିକ କୋଷ ଫାଟିଯିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହା ଆଖିରେ ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବିପରୀତରେ ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ସଫା କାଟିଥାଏ ଏବଂ କମ୍ ଲୁହ ବାହାର କରିଥାଏ।

ତୃତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଆଜକୁ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇବା କିମ୍ବା ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଏହାର ତୀବ୍ର ଧୂଆଁକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଏହା ସହିତ, କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ପାଣି ଏବଂ ଭିନେଗାରର ଦ୍ରବଣରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ପୋଡ଼ାଜଳା କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପିଆଜ କାଟିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା। ରୋଷେଇ ଘରେ ଭଲ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ – ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଝରକା ଖୋଲା ରଖି କିମ୍ବା ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାଇ। ଏହା ପିଆଜ ଧୂଆଁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାୟୁରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଏ।

ପଞ୍ଚମ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଆଜକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାଟିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ପିଆଜର କଟା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମୁହଁ ତଳକୁ ରଖି ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟିବେ, ତେବେ କମ୍ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହେବ।

ଏହା ସହିତ, ମୂଳ ଶେଷ ଭାଗକୁ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲୁହ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକ ଘନିଷ୍ଠ ଥାଏ।

ଷଷ୍ଠ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ପିଆଜ କାଟିବା ସମୟରେ ନାକ ବଦଳରେ ମୁହଁ ଦେଇ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିବା ଧୂଆଁର ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରେ।

ଏହା ସହିତ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପାଖରେ ଏକ ଓଦା କପଡା ରଖିପାରିବେ; ବାୟୁରେ ଥିବା ତିକ୍ତ ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧା ଦେବ।

ଶେଷରେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବା। ଆପଣ ପିଆଜ କାଟିବାରେ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ, ସେମାନଙ୍କର ଧୂଆଁର ପ୍ରଭାବ ସେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ।

ତେଣୁ, ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସଠିକ୍ କୌଶଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସରଳ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି, ଆପଣ ଠୋପେ ବି ଲୁହ ନ ଝରାଇ ଆରାମରେ ପିଆଜ କାଟିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରର କାମ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

୧ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ବିଜୁଳି ଖାଏ ଗୋଟିଏ ସିଲିଂ…

ଭାରତ ସମେତ ୭ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଖାଦ୍ୟ…

୧୪ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୩୮ ମେଡ଼ିକାଲ୍‌ରେ

ଘରେ ପଶି CSKକୁ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଦେଖାଇଲା ଗୁଜୁରାଟ,…

1 of 28,755