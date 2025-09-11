RBI New Rule: ସମୟରେ ଲୋନ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଲକ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ , ଟଙ୍କା ନ ସୁଝି ପାରିଲେ …
ଆରବିଆଇ ଆଣିବ ନୂଆ ନିୟମ , ଋଣଦାତାମାନେ ଦୂରରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଲକ୍ କରିପାରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଦୂରରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଲକ୍ କରାଯାଇପାରିବ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଋଣଦାତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ନୂତନ RBI ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, ଋଣଦାତାମାନେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଫୋନ୍ ଦୂରରୁ ଲକ୍ କରିପାରିବେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି RBI ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଋଣଦାତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତଥାପି, ଏହା ଗ୍ରାହକ ଅଧିକାର ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ହୋମ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଭଳି ଏକ ତୃତୀୟାଂଶରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଋଣରେ କିଣାଯାଇଥାଏ। ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ ଅନୁଯାୟୀ, ୧.୪ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ୧.୧୬ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ୍ କନେକ୍ସନ ଅଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ବର୍ଷ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣଦାତାମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ଲକ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଥିଲା। ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଡିଭାଇସ୍ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଏକ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ହେବ। ଋଣଦାତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ, RBI ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫେୟାର ପ୍ରକ୍ଟିସ୍ କୋଡ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସହିତ ଫୋନ୍-ଲକ୍ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିପାରେ।
ଆରବିଆଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଥମତଃ ଋଣଦାତାମାନେ ଫୋନ୍ ଲକ୍ କରି ଋଣ ରାଶି ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ। ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆରବିଆଇ ମୁଖପାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।
ଯଦି RBIର ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ, DMI ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ଚୋଲାମଣ୍ଡଲମ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଭଳି ଗ୍ରାହକ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କ୍ରେଡିଟ୍ ବ୍ୟୁରୋ CRIF ହାଇମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 100,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଋଣ ଡିଫଲ୍ଟ ହେବାରେ ଅଧିକ ଚାନ୍ସ ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କଋଣଦାତାଙ୍କ ଋଣ ଆଦାୟ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି।