ରାତିରେ ଯଦି ସଠିକ୍ ନିଦ ହେଉନି, ତାହାଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ! ଖୁବଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବେ ଅନ୍ଧ!
ରାତିରେ ନିଦ ନହେଲେ ଆଖିରେ ଲାଗିବ ଚଷମା। ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ, ବୁଝିପାରୁ ଏବଂ ପଢ଼ୁ, ତାହା ସିଧାସଳଖ ଆମ ଆଖି ସହିତ ଜଡିତ।
ଖରାପ ଆଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ, ଆମ ଆଖିର ଯତ୍ନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତଥାପି ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିଦ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ।
ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଭଲରେ ଶୋଉନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଚଷମା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆଖି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ନିଦ ଅଭାବ କେବଳ ଶରୀରକୁ କ୍ଲାନ୍ତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସିଧାସଳଖ ଆଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଷମା କିପରି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆଖି ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ।
ନିଦ ଏବଂ ଆଖି ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ସମ୍ପର୍କ: ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇଥାଉ, ଆମର ଶରୀରର ଭିତର ଅଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏକ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ମରାମତି କରେ।
ଦିନର ଥକ୍କାପଣ, ଚାପ ଏବଂ କାମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଚାପ ଦିଏ। ନିଦ ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀର ଏବଂ ଆମର ଆଖି ନିଜକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି।
ଲୁହ ଫିଲ୍ମ ନାମକ ଏକ ପତଳା ସ୍ତର ଆଖିକୁ ଘେରି ରହିଥାଏ। ଏହା ଆଖିକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଶୁଖିଯିବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାରା ଦିନ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍ କିମ୍ବା ଟିଭିରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବାରେ ବିତାଇ ଦେଉ, ଏହି ଲୁହ ଫିଲ୍ମ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ।
କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାତିରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଥାଉ, ଏହି ସ୍ତର ନିଜକୁ ମରାମତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ, ୭ ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ଗଭୀର, ସଠିକ ସମୟରେ ନିଦ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସତେଜ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖେ।
ନିଦ ସହ ଚଷମାର ସମ୍ପର୍କ: ଯଦି ଆପଣ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ଚେଉଁଚନ୍ତି, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ୱା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ନିଜକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ପାଏ ନାହିଁ।
ଏହା ଶୁଷ୍କ ଆଖି, ଜଳାପୋଡ଼ା, କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଝାପ୍ସା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଖି ଥକ୍କା ଲାଗିପାରେ, କଳା ବୃତ୍ତ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚଷମାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ।
ଯେଉଁମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଅନ୍ଧାରରେ, ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଏ। ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଆଖି ଉପରେ ଚାପ ପକାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଲୋକ ସକାଳେ ଭାରୀ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଅନୁଭବ କରି ଉଠିଥାନ୍ତି। ଆମର ଶରୀର ଏକ ସର୍କାଡିଆନ୍ ତାଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ଉଠିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସମାନ ସମୟରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ଉଠିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭଲ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ।