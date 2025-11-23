୧୨୫୦୦ ରଖିଲେ ଏତିକି ଦିନ ପରେ ମିଳିବ ୭୧ ଲକ୍ଷ! ଘରେ ଝିଅ ଥିଲେ ମିଳିବ ସବୁ ଟଙ୍କା!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପାମା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଗାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। କିଛି ପିତାମାତା ଶିକ୍ଷା, ବିବାହ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମହାନ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଅଛି। ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଚମତ୍କାର ଯୋଜନା। ତାହା ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା।
୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା।
ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବାପାମା କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଜନା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଓ ଲାଭଦାୟକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ଏଥିରେ, ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ନାମରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ନିବେଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ୨୧ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ସୁଧ ହାର ବଜାରରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଏହା ସହିତ, ଏଥିରେ ନିବେଶ କରି, ଆପଣ କରମୁକ୍ତ ଆୟ ପାଇବେ।
ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ ୮.୨% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସୁଧ ହାର ସରକାର ପ୍ରତି ତ୍ରୈମାସିକରେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରିପାରିବେ। ଏହି ରାଶି ଏକକାଳୀନ କିମ୍ବା କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ତାରିଖରୁ କେବଳ ୧୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସର ହେବ ସେତେବେଳେ ପୂରା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଅବଧି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଧ ଜାରି ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସୁଧ ନିଆଯିବ ନାହିଁ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଧରାଯାଉ ଜଣେ ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ଝିଅର ଜନ୍ମ ପରେ ତୁରନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ୧.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି ଓ ୧୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ ଜାରି ରଖନ୍ତି। ତଦନୁସାରେ, ୧୫ ବର୍ଷରେ ସେମାନେ କରିଥିବା ମୋଟ ନିବେଶ ପରିମାଣ ୨୨,୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ। ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଅବଧି ଶେଷରେ ମୋଟ ସୁଧ ୪୯,୩୨,୧୧୯ ଟଙ୍କା ହେବ। ତେଣୁ, ଆପଣ ମୋଟ ୭୧,୮୨,୧୧୯ ଟଙ୍କା ପାଇବେ।
ଏହି ଯୋଜନା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବିବାହ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ।
ଏହି ଲେଖାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ସାଧାରଣ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ। ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନ୍ସିଆଲ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।