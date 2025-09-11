ପେଟ କମାଇଲେ କର୍ମଚାରୀ ହେବେ ମାଲାମାଲ, କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା, ରଖିଛି ଅଜବ ସର୍ତ୍ତ
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୋନସ ବାଣ୍ଟିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେ ପାଇବ ସେତେ ବୋନସ। କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛି ମନଇଛା ବୋନସ୍। ହେଲେ ତା ବଦଳରେ କମ୍ପାନୀ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି ପତଳା ହୁଅ ଏବଂ ପେଟ କମାଅ। ଏଭଳି ଅଜବ ସର୍ତରେ ମିଳୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା।
ଏକ ଚୀନ୍ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଜିକାଲି ତାର ବୋନସ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀ ତାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୋନସ ବାଣ୍ଟିଛି।
ଯାହା ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପତଳା ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ କମ କରିପାରିବେ। ଶେନଜେନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆରାଶି ଭିଜ୍ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ Insta360 ଭାବରେ ଜାଣେ।
ଏହି କମ୍ପାନୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ‘ମିଲିୟନ ୟୁଆନ୍ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ’ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ୟୁଆନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋନସ ପୁଲ୍ ରଖିଛି।
କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ୟୁଆନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୨.୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିୟମ ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଯେକୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।
ଏଠାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବହୁତ ସରଳ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧ କିଲୋ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୫୦୦ ୟୁଆନ୍ (ପ୍ରାୟ ୫,୮୦୦ ଟଙ୍କା) ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ।
ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେ ଅଧିକ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବେ, ତାଙ୍କର ବୋନସ ସେତେ ବଡ଼ ହେବ। ଏହି ଗଣନା ଏତେ ସରଳ ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ।
କିଏ ବିଜେତା ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ?
ଏହି ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ ଶି ୟା ଚି। ଝେନ-ଝି ପିଢ଼ିର ଶି ମାତ୍ର ୯୦ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ।
ସେ ୨୦,୦୦୦ ୟୁଆନ (ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଚାମ୍ପିଅନ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଲେ।
ତାଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ କାହାଣୀ ବାଣ୍ଟି ଶି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଯାତ୍ରାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା ଶୃଙ୍ଖଳା।
ଏହାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାୟାମ କଲି ଏବଂ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଲି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହା ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ… ମୁଁ ନିଜକୁ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଦେଉଥିବା ଅନୁଭବ କରୁଛି।
ଏହା କେବଳ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିଛବି ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବା।
କମ୍ପାନୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। Insta360ର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ କାମ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ।
କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ କେବଳ ସୁସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ରହିପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି।