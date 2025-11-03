ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ଚାବି ଯଦି ହଜିଯାଏ, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନେହେଲେ ସହିବେ ଅନେକ କ୍ଷତି
ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରର ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସୁନା, ଅଳଙ୍କାର, ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରକୁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହେଲେ, ସେହି ଲକରର ଚାବି ହଜିବା ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କି ପ୍ରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ଚାବି ହଜାଇଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ:
ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକର ଚାବି ହଜାଇଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଣାଇବା। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ।
ଯଦି କେହି ଚାବି ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର ନକରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସୂଚନା ଲିଖିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଲକର ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ନାମ ଏବଂ ଆପଣ ଲକର ଚାବି ହଜିଥିବା ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫଆଇଆର ରିପୋର୍ଟର ଏକ କପି ମଧ୍ୟ ମାଗିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହା ପରେ କ’ଣ କରିବ:
ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୂଚିତ କରିବା ପରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଲକରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଷ୍ଟପ୍ ମୋଡ୍ରେ ରଖିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ତାଲା ଲଗାଯାଇନାହିଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏହାକୁ ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ।
ତା’ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଲକର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଏ। ଏହି କମ୍ପାନୀର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲକର ଖୋଲନ୍ତି।
ଲକର ଭାଙ୍ଗିବାର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହୁଏ। ଲକର ଖୋଲିବା ପରେ, ଏକ ନୂତନ ତାଲା ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଚାବି ଦିଆଯାଏ।
ଲକର ଚାବି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା:
୧. ଚାବିକୁ ସର୍ବଦା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ।
୨. ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
୩. ଲକର ବିବରଣୀ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲକର ନମ୍ବର, ଶାଖା କିମ୍ବା ଚାବି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସୂଚନା କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
୪. ଚାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ହଜିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଚାବି ରିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
୫. ଯଦି ଚାବି ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲକରର ସ୍ଥିତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ।