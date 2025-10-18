କୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ରାତି ୧୧ଟା ପରେ ଝିଅଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କଲେ ଭୋଗିବେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମ କ’ଣ

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଯୁଗରେ, ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚାଟିଂ କରିବା ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅକୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ।

ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ରାୟ ଜାରି କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ମେସେଜ୍ ଅଶ୍ଳୀଳତା ବର୍ଗରେ ଆସେ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡନୀୟ।

ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାତି ୧୧ ଟା ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଇନ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ।

୩ ମାସର ଜେଲଦଣ୍ଡ: ଏକ ମାମଲାରେ ମୁମ୍ବାଇ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ରାତି ୧୧ଟା ପରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତିନି ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ମେସେଜ୍ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ପଠାଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ରୀତି ପାଳନ କରୁଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଶ୍ଳୀଳତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଏପରି ମେସେଜ୍ ଯେକୌଣସି ଝିଅ କିମ୍ବା ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ମୁମ୍ବାଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତି।

କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଫ୍ଲର୍ଟିଂ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଏବଂ ମାନସିକ ଉତ୍ପୀଡନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ।

ଏହି ଆଇନ ଜାଣନ୍ତୁ: ରାତି ୧୧ଟା ପରେ ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ IPCର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।

ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲର୍ଟେଟିଭ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଉଥିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କ ଭଦ୍ରତାକୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ଫୌଜଦାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂହିତା (BNS) ଧାରା ୭୯ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।

ପୂର୍ବରୁ, ଏହା ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା ୫୦୯ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, IT ଆଇନର ଧାରା ୬୭ ଏବଂ ୬୭A ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାତି ୧୧ଟା ପରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ମେସେଜ୍ କିମ୍ବା ଫଟୋ ପଠାଇବା ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦିଆଯାଇପାରେ।

