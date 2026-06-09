ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଏହି ୫ଟି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଭୁଲରେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ମଖାନା , ନଚେତ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଫାଇବର ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୂର ଥିବାରୁ ମଖାନାକୁ 'ସୁପରଫୁଡ୍' ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହାକୁ ଏହା ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

By Priyanka Das

Makhana Side Effects : ଆଜିର ସମୟରେ ମଖାନାକୁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲଦି ସ୍ନାକ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀ, ଭଲ ପରିମାଣର ଫାଇବର ଏବଂ ଅନେକ ଜରୁରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୂର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ‘ସୁପରଫୁଡ୍’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓଜନ କମାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଖାନାର ଅନେକ ଉପକାରିତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ତାହା ନିହାତି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରେ ମଖାନା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିପାରେ।

ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ୍?

ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପେଟ ଫୁଲିବା (bloating), ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା କିମ୍ବା ପେଟ ଭାରୀ ଲାଗିବାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ମଖାନା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଭଲ ପରିମାଣର ଫାଇବର ଥାଏ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ‘ଇରିଟେବଲ୍ ବାଉଲ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍’ (IBS) କିମ୍ବା ‘ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ବାଉଲ ଡିଜିଜ୍’ (IBD) ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଫାଇବର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ବ୍ଲୋଟିଂ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ…

ବର୍ଷାରେ AC ଚଲାଇବାର ସିକ୍ରେଟ୍ ତରିକା! ଏହି…

ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଗାଉଟ୍ (Gout) ସମସ୍ୟା

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ ବଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଗାଉଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଖାନାରେ ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣର ପ୍ୟୁରିନ୍ (Purine) ଥାଏ। ଶରୀରରେ ପ୍ୟୁରିନ୍ ଭାଙ୍ଗି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯାହାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହାଇ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଫୁଲା ବଢ଼ିପାରେ।

କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା

‘ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ୍ ୟୁରୋଲୋଜି’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ପଥର ସମସ୍ୟା ରହିଛି କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମଖାନାର ଅଧିକ ସେବନ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏଥିରେ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ (Oxalate) ଥାଏ, ଯାହା କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଡନୀ ପଥର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ମଖାନାର ପରିମାଣ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ।

ଆଲର୍ଜି ଥିବା ଲୋକମାନେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍

କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଖାନାରୁ ଆଲର୍ଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ଚର୍ମରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ନାଲି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଦେବା, ଫୁଲିଯିବା କିମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ୍। ନଟ୍ସ ଏବଂ ସିଡ୍ସ (ମଞ୍ଜି) ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଆଲର୍ଜି ଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ୍। ‘ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ୍ ଆଲର୍ଜି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକାଲ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜି’ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ମଞ୍ଜିରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଲର୍ଜି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କ୍ରସ୍-ରିଆକ୍ସନ୍ କରିପାରେ।

ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ ରକ୍ତ ପତଳା କରିବା (blood thinning) ଔଷଧ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିୟମିତ ମଖାନା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ। ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍-କେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ଔଷଧର ପ୍ରଭାବ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମଖାନା କ୍ଷତିକାରକ। ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହାକୁ ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ…

ବର୍ଷାରେ AC ଚଲାଇବାର ସିକ୍ରେଟ୍ ତରିକା! ଏହି…

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିଲେ କ’ଣ ପ୍ରତିଥର…

ଗୋଟିଏ ବିମାନ ବୀମା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ…

1 of 25,894