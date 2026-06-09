ଆମାଜନରୁ ପାର୍ସଲ ମଗାଇଲେ ଏହି ପିଙ୍କ ଡଟ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଭୁଲରେ ବି ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍କାମ
ଆମାଜନ୍ ଏବେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍ସଲରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର 'ଟ୍ୟାମ୍ପର-ଏଭିଡେଣ୍ଟ' ସିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Amazon Parcel Scam: ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷକରି Amazon ଭଳି ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାର୍ସଲ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ରୟ ସହିତ ପାର୍ସଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଠକେଇ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସ୍ୱାପିଂ (Product Swapping) ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକ ଦାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅର୍ଡର କରୁଥିବାବେଳେ ବକ୍ସ ଖୋଲିବା ପରେ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି। ଏଭଳି ମାମଲାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ Amazon ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାକୁ ‘ପିଙ୍କ୍ ଡଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍’ (Pink Dot System) କୁହାଯାଉଛି।
Amazon ର ପିଙ୍କ୍ ଡଟ୍ ଫିଚର କ’ଣ?
Amazon କିଛି ପାର୍ସଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାମ୍ପର-ଏଭିଡେଣ୍ଟ (Tamper Evident) ସିଲ୍ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ସିଲ୍ ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ ଡଟ୍ ରହିଥାଏ ଯାହା ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି କେହି ପାର୍ସଲକୁ ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ପୁଣିଥରେ ସିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଡଟ୍ ଗୋଲାପୀ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ।
ଏହି ସ୍କାମ୍ କିପରି ହୁଏ?
ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠକ ବା କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ୟାକେଜର ସିଲକୁ ଗରମ କରି ସାବଧାନତାର ସହ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାର କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନକଲି କିମ୍ବା କମ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜକୁ ପୁନର୍ବାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଜଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରର ସାମଗ୍ରୀ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। Amazon ର ନୂତନ ପିଙ୍କ ଡଟ ସିଷ୍ଟମ ଏହିପରି ଛେଡ଼ଛାଡ଼କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି।
ଯଦି ପିଙ୍କ କିମ୍ବା ରେଡ ଡଟ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ କ’ଣ କରିବେ?
ଯଦି ଡେଲିଭରୀ ନେବା ସମୟରେ ପ୍ୟାକେଜରେ ଥିବା ଡଟ ଧଳା ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ପାର୍ସଲଟି ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ଡଟ ଗୋଲାପୀ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ର ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପାର୍ସଲ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହାର ଫଟୋ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ Amazon କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ପ୍ୟାକେଜ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
କେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପରେ ଏହି ଫିଚର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଔଷଧ, କସମେଟିକ୍ସ ଏବଂ କିଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଡକ୍ଟର ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତଥାପି, ଭବିଷ୍ୟତରେ Amazon ଏହାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଡେଲିଭରୀର ଭରସା ମିଳିପାରିବ।
ଡେଲିଭରୀ ନେବା ସମୟରେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
ଯେକୌଣସି ଦାମୀ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଡରର ଡେଲିଭରୀ ନେବା ସମୟରେ ପ୍ୟାକେଜର ସିଲ୍, ଟେପ ଏବଂ ପିଙ୍କ ଡଟକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ୟାକେଜ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗେ, ଖୋଲା ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା ଡଟର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। କିଛି ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଏବଂ ସ୍କାମରୁ ବଞ୍ଚାଇପାରେ।