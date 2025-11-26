Gratuity Rules: ୧୧ ମାସ ଚାକିରି ପରେ ଇସ୍ତଫା, ଏବେ ୩୦ ଦିନର ନୋଟିସ୍, କ’ଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ମିଳିବ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି?
ଜାଣନ୍ତୁ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟିର ନୂଆ ନିୟମ । ୧୧ ମାସ ଚାକିରି କରି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ମିଳିବ କି ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସାଧାରଣ କଥା, ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନୂତନ ପଦବୀ ଖୋଜନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଚାକିରି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତଥାପି, ସରକାର ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଚାରୋଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ସୀମା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଏକ ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି କେହି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ୧୧ ମାସ କାମ କରିବା ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ୩୦ ଦିନର ନୋଟିସ୍ ଅବଧି ପୂରଣ କରନ୍ତି ତେବେ କ’ଣ ହେବ? ତେବେ, ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିବେଚନା କରାଯିବ କି ଏବଂ ସେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ କି? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା।
୧୧ ମାସ ଏବଂ ୩୦ ଦିନର ନୋଟିସକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିବେଚନା କରାଯିବ କି?
ଦେଶରେ ଚାରୋଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପରେ, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଯଦି କେହି ୧୧ ମାସ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ୩୦ ଦିନର ନୋଟିସ୍ ପିରିୟଡ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ କ’ଣ ତାହା କଣ ଚାକିରିର ଏକ ବର୍ଷ କୁହାଯିବ?
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଚାକିରି ଅବଧି କେବଳ ଜଏନିଂ ଠାରୁ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କରାଯାଏ। ନୋଟିସ୍ ଅବଧି କେବଳ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏ ଯଦି ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭିସ ଟାଇମ୍ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ୧୧ ମାସ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩୦ ଦିନର ନୋଟିସ୍ ଅବଧିକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ବା ୱାର୍କିଙ୍ଗ ଟେନ୍ୟୋର ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ, ତେବେ ମୋଟ ଅବଧି ୧୨ ମାସ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଦାବି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ନୋଟିସ ପିରିୟଡକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧିରେ ଶାମିଲ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 12 ମାସ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ କେଉଁ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରେକର୍ଡ କରିଛି ।
ନୂତନ ନିୟମ ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କ’ଣ ସୁବିଧା ପାଇବେ?
ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପାଇବାରୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲା, ଯଦିଓ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରକୃତ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଅର୍ଜନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀର ରେକର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଅବଧି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଦାବି କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ HR ରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରାଯାଇପାରିବ।