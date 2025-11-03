ଏହି ୪ଟି ଲକ୍ଷଣକୁ ଭୁଲରେ ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁନି ପୁରୁଷମାନେ, ଶରୀରରେ ଘର କରିନେବ କ୍ୟାନ୍ସର
ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ହୋଇପାରେ କର୍କଟ ରୋଗ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କ୍ୟାନ୍ସର ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା କେତେକ ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତର ରୋଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।
ୟୁକେ ରେଡିଏସନ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଜିରି କୁବ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗ ବିଳମ୍ବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ।
ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଥକ୍କାପଣକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଡକ୍ଟର କୁବସ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଲଗାତାର ଥକ୍କାପଣ, ଓଜନ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାୟତଃ ବୟସ କିମ୍ବା ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ ଜଡିତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାରି ରହେ କିମ୍ବା ଗଭୀର ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ, ରାତିରେ କିମ୍ବା ସକାଳେ ଅଧିକ ଖରାପ ହୁଏ, କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ଵାରା ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନାହିଁ।
ଥକ୍କାପଣ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଡାକ୍ତର କୁବସ୍ ଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଶରୀରରେ କର୍କଟ କୋଷ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଫଳାଫଳ ହୋଇପାରେ। କର୍କଟ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିକୃତି ପାଇଁ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଯଦି ଏହି ଥକ୍କାପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ, ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଓଜନ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଏକ ସତର୍କ ସଙ୍କେତ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ ବିନା ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଅଗ୍ନାଶୟ, ଫୁସଫୁସ, ପେଟ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟନଳୀର କର୍କଟ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ, ଚାପ କିମ୍ବା ହରମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଓଜନ ହ୍ରାସରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ତିନି ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା କାଶ ବୋଲି ଖାତିର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କୁବସ୍ ଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ କର୍କଶ ସ୍ୱର, ଗିଳିବାରେ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା କାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଗଳା କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ସଙ୍କେତ ଦିଏ। କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନିପାରୁ। ଯଦି କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସମୟୋଚିତ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ।