ବୋମା ଭଳି ଫାଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରିଜ! ଏହି ୫ ସଙ୍କେତ ଦେଖୁଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାନ୍ତୁ ନଚେତ ଘଟିବ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ
ଆଦୌ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁନି ଏହି ସଙ୍କେତ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘରେ ଥିବା ଫ୍ରିଜ୍ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଏଠାରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ପାଞ୍ଚଟି ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ।
ବରଫ ସ୍ତର: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଜର ସବୁବେଳେ ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ସଙ୍କେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଖରାପ ହେବାକୁଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଫ୍ରିଜରରେ ଥିବା ବରଫର ଏକାଧିକ ସ୍ତର କମ୍ପ୍ରେସର ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପକାଇଥାଏ , ଯାହା ଫଳରେ ଲୋଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବହୁତ ପୁରୁଣା, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଜଣେ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଉଚିତ।
ବାରମ୍ବାର ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କରୁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଶବ୍ଦ କମ୍ପ୍ରେସର କିମ୍ବା ଫ୍ୟାନରେ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ହୋଇପାରେ। ଲଗାତାର ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚାଇପାରେ, ଯାହା ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ: ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପଛ ପଟେ କିମ୍ବା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟିକେ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଏହା ସତର୍କର କାରଣ। ଏହା ଓଭରଲୋଡ୍, ଖରାପ ବାୟୁଚଳନ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ରେସର ସମସ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯାତ: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଚାଲୁ କରିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରିପ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତ୍ରୁଟିର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କିମ୍ବା ତାରରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତ୍ରୁଟି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ହଠାତ୍ ଶୀତଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବା: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଲଗାତାର ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍, କମ୍ପ୍ରେସର ବିଫଳତା କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍ର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ଏହା କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରେ।
ସମୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଏହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ। ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ରେଫ୍ରିଜରେଟରର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରିବ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ।