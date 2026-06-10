ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଗଲେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ବି କାହା ସହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଲୋଚନା , ପଡ଼ିପାରେ ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ

ଶୋଇବା ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ପ୍ରିୟଜନ ବା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଶେୟାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାର ପରିଣାମ ବଦଳିଯାଇପାରେ।

By Priyanka Das

Swapna Shastra : ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଜ ପରିବାର କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଶେୟାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଏଭଳି ଥାଏ ଯାହାକୁ କାହା ସହ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର, ନଚେତ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।

ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସଙ୍କେତ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ ସଚ୍ଚୋଟ ମନରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଅଟେ।

କିନ୍ତୁ ମନେରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ କାହା ସହ ଶେୟାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଓଲଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ, ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗୁପ୍ତ ବା ଲୁଚାଇ ରଖିବା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜ ମାତା-ପିତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇବା, ଏହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ କାହା ସହ ଶେୟାର କଲେ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କମିଯାଇପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶେଷରେ ଜିତିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା: ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ…

ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶ ପରମାଣୁ…

ତୃତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନଟି ହେଉଛି, ନିଜକୁ ଗାଈ (ଗୋମାତା)ଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବାର ଦେଖିବା। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗାଈଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବୀ-ଦେବତାଙ୍କ ନିବାସ ବୋଲି ମାନାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲେ ପରଦିନ ଗାଈକୁ ଚାରା ବା ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନଟି ହେଉଛି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦ୍ୱାର (କବାଟ) ଖୋଲୁଥିବାର ଦେଖିବା। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପରେ କୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା କମଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ମନାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ କୌଣସି ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କାହା ସହ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଶେଷରେ ଜିତିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା: ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ…

ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶ ପରମାଣୁ…

ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରେ…

ଏଠାରେ ହୁଏନି ଧନୀଙ୍କ ଶୋ-ଅଫ୍, ପାଠ ପଢାରୁ ଔଷଧ…

1 of 25,854