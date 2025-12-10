ସାବଧାନ୍! WhatsApp ମେସେଜ ଫରୱାର୍ଡ କଲେ ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ! ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି IT ନିୟମ?

ସାବଧାନ୍! WhatsApp ମେସେଜ ଫରୱାର୍ଡ କଲେ ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ! ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି IT ନିୟମ?
ମନଇଚ୍ଛା ଶେୟାର କରନ୍ତୁନି ହ୍ବାଟ୍ସଆପରେ....
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭୁଲରେ ବି ହ୍ବାଟ୍ସଆପରେ ଏସବୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁନି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କାଟିବାକୁ ପଡିବ ଜେଲ ସଜା। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଫୋନ ଧରିବା ମାତ୍ରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପକୁ ଚାଟିଙ୍ଗ ପାଇଁ ବ୍ଯବହାର କରୁଛନ୍ତି ଓ ଇନଷ୍ଟଲ କରି ପକାଉଛନ୍ତି।
ମାତ୍ର ବହୁତ କମ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଜଣା କି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ହ୍ବାଟ୍ସଆପରେ କିଛି ଭୁଲ ତଥ୍ଯ ଶେୟାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଆପରେ କଣ ଶେୟାର କରିବା ନାହିଁ।
ଫେକ ନ୍ଯୁଜ ଶେୟାର କରିବା ଅନୁଚିତ:
ହ୍ୱାଟସଆପରେ ମେସେଜ ଫରୱାର୍ଡ କରିବା ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମେସେଜରେ ଗୁଜବ, ଘୃଣାଜନକ ଭାଷଣ କିମ୍ବା ଭୁଲ ସୂଚନା ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଭାରତରେ, ଆଇଟି ଆଇନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ନକଲି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ମେସେଜ କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦିଏ, ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରେ କିମ୍ବା କାହାର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରେ, ତେବେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ମେସେଜ ଫରୱାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
କିଛି ଲୋକ ହ୍ୱାଟସଅପରେ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଅଶ୍ଳୀଳ, ଆପତ୍ତିଜନକ କିମ୍ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ପଠାନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହା ସାଇବର ଅପରାଧ ବର୍ଗରେ ଆସିଥାଏ।
କାହାର ଅନୁମତି ବିନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଠାଇବା, କାହାର ପ୍ରତିଛବି ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା କିମ୍ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଶେୟାର କରିବା ଏସବୁ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ। ଆଇଟି ଆଇନର ଧାରା 67 ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରୀ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ।
ଏପରି କରିବା ଅନୁଚିତ:
ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରି କାହାକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା, ଧମକ ଦେବା କିମ୍ବା ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ।
କେତେକ ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧରୁ ଏପରି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ଯେକୌଣସି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ, ହିଂସାତ୍ମକ କିମ୍ବା ମାନହାନିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିପାରେ।
ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ: ଯଦି ଆପଣ WhatsApp ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେସେଜ୍, ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିପାରେ।
ସର୍ବଦା ସତର୍କତାର ସହିତ ମେସେଜ୍ ପଠାନ୍ତୁ, ଅଜଣା ଲିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏଡାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନାକୁ ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।