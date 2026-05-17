ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଭୟଙ୍କର ଖୁଲାସା, ୬ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ଓ ୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଉଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବେ ବୁଢ଼ା

କମ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ନିଦ ଶରୀର ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରାତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଥକ୍କାପଣ ବଢ଼ିନଥାଏ ବରଂ ଶରୀରର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗର ବୟସ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରେ।

୧୩ ମେ’ରେ ନେଚର ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ ଉଭୟ ମସ୍ତିଷ୍କ, ହାର୍ଟ, ଫୁସଫୁସ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୬.୪ ରୁ ୭.୮ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବିପଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ନିଦ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଜରୁରୀ:

ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଡିଓଲୋଜିର ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର ଜୁନହାଓ ୱେନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗବେଷଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଏବଂ କମ୍ ନିଦ ଉଭୟ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ପୁରା ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଗବେଷଣାରୁ କ’ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା:

ଗବେଷକମାନେ ବୟସ ମାପିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଦଳଟି ୧୭ଟି ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ୨୩ଟି ଜୈବିକ ଘଣ୍ଟା ବିକଶିତ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଘଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତରୀ ସ୍କାନ, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଶରୀର ପ୍ରୋଟିନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରମିକ ବୟସ ତୁଳନାରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବୟସ୍କ ହେଉଛି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ।

କାହାର ବୟସ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼େ:

ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ UK ବାୟୋବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପ୍ରାୟ ୫,୦୦,୦୦୦ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗବେଷଣା ଏକ U-ଆକୃତିର ପ୍ୟାଟର୍ନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା: ବିଶେଷକରି, ଯେଉଁମାନେ ଦୈନିକ ଛଅ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଠ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଶୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରାୟ ସାତ ଘଣ୍ଟାର ନିଦ ଅବଧିକୁ ସବୁଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ପରିସର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଚିନ୍ତା, ମେଦବହୁଳତା, ଟାଇପ୍ ୨ ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ହୃଦରୋଗର ଅଧିକ ବିପଦ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ ଉଭୟ କ୍ରନିକ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଡିଜିଜ୍ (COPD) ଏବଂ ଆଜ୍ମା ଭଳି ଫୁସଫୁସ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଏସିଡ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ଭଳି ପାକସ୍ଥଳୀ ସମସ୍ୟାର ବିପଦ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

କମ୍ ଶୋଇବାର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ କ’ଣ:

ଜୁନହାଓ ୱେନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ନିଦ୍ରା କେବଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଘଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ପୁରା ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିଦ୍ରା ଅବଧି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ।

ଗବେଷକ ଦଳ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିପ୍ରେସନ ଉପରେ ନିଦ୍ରାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ସିଧାସଳଖ ଡିପ୍ରେସନକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ୍ରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଶରୀରର ଚର୍ବିରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

ଗବେଷକମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ ନିଦ୍ରା ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ।

ଯଦିଓ ଅଧ୍ୟୟନଟି ପ୍ରମାଣିତ କରିନାହିଁ ଯେ କେବଳ ନିଦ୍ରା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତାର କାରଣ, ଗବେଷକମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ନିଦ୍ରା ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ।

