ଦିନସାରା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ହେଡଫୋନ୍, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ୬୦-୬୦ ନିୟମ କ’ଣ, ନହେଲେ ଫୁଟିଯିବ କାନ
ହେଡଫୋନ୍ ର ୬୦-୬୦ ନିୟମ କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ, ଅଫିସ୍ କାମ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ହେଡଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ହେଡଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଡିତ ବିପଦ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଶ୍ରବଣ କ୍ଷମତା ହରାଇପାରେ।
ତେଣୁ, ହେଡଫୋନ୍ର ନିରାପଦ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ “୬୦-୬୦ ନିୟମ” ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ହେଡଫୋନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ୬୦-୬୦ ନିୟମ କ’ଣ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରବଣ କ୍ଷମତା ଉଭୟକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
ହେଡଫୋନ୍ କୁ ନେଇ ୬୦-୬୦ ନିୟମ କ’ଣ:
୬୦-୬୦ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ହେଡଫୋନ୍, ଇୟରବଡ୍ସ କିମ୍ବା ସମାନ ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତାର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଲେବଲ ୬୦ ମିନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଆପଣ ଫୁଲ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ରେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା ଜରୁରୀ। ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିରନ୍ତର ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରବଣଶକ୍ତି ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଅଧିକ ଶବ୍ଦରେ ଗୀତ ଶୁଣିବାର ବିପଦ କ’ଣ:
WHO କହିଛି ଯେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷକରି, ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶ୍ରବଣ ସଙ୍କେତ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଦାୟୀ, କାନରେ ଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ଥରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏପରି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ ନିରନ୍ତର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଏହି ବିପଦକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
୬୦% ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଲେବଲ ସୁରକ୍ଷିତ କି:
WHO କହିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସ୍ତରରେ ହେଡଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ସ୍ତର ୮୦ dB ଅତିକ୍ରମ ନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
ଏହି ଡେସିବେଲ୍ ସ୍ତରକୁ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାଧାରଣତଃ ୬୦ dB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଏକ ଡୋରବେଲ୍ ୮୦ dB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରୀ ଟ୍ରାଫିକରୁ ଶବ୍ଦ ୮୫ dB ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଏକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ଦ୍ୱାରା ୧୪୦ dB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଏହି ଟିପ୍ସ କାମ ଦେବ:
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ୬୦ ପ୍ରତିଶତରେ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର ସୀମା ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ର ଟାଇମର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।