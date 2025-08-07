ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଲାପଟପ୍ ରଖି କରୁଛନ୍ତି କି କାମ ? କମିଯିବ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ରାଣୁ, ରିପୋର୍ଟରୁ ସାଂଘାତିକ ଖୁଲାସା !
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲାଣି। ଲୋକମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାପଟପକୁ କୋଳରେ ରଖି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋବାଇଲକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
PSRI ହସ୍ପିଟାଲର ଆସୋସିଏଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ୟୁରୋଲୋଜି ଡାକ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସରୁ ନିର୍ଗତ ତାପ ବା ହିଟ୍ ଏବଂ ରେଡିଏସନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶୁକ୍ରାଣୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସର ଉତ୍ତାପ ଶୁକ୍ରାଣୁର ଗୁଣବତ୍ତା ନଷ୍ଟ କରେ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପୁରୁଷ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ପାଇଁ, ଅଣ୍ଡକୋଷର ତାପମାତ୍ରା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାପଟପ୍ କୋଳରେ ରଖି କାମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ଉତ୍ତାପ ଅଣ୍ଡକୋଷର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହା ଦ୍ବାରା ସ୍ପର୍ମର କ୍ବାଲିଟି ଏବଂ କାଉଣ୍ଟ, ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ସେହିପରି, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରୁ ନିର୍ଗତ ରେଡିଓଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ତରଙ୍ଗ (RF ତରଙ୍ଗ) ଯଦି ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ ପାଖରେ ନିରନ୍ତର ରହିଥାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ମୋବାଇଲ୍ ପକେଟରେ ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ, ଏହି ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଅଣ୍ଡକୋଷ ନିକଟରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଯାହା DNA ଡ୍ୟାମେଜ ଏବଂ ସ୍ପର୍ମର ଗତିଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରାଇଥାଏ।
ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ?
ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାପଟପ୍ କୋଳରେ ରଖି କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ, ଲାପଟପ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଟେବୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ ମୋବାଇଲ୍ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିବା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ।
ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ଦମ୍ପତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।