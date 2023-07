Video: ଆରପିଏଫ୍‌ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ନୂଆମୋଡ଼, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିତର୍କରୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ”ଯଦି ଭାରତରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ମୋଦୀ ଆଉ ଯୋଗୀ’ଙ୍କୁ ମାନି ନିଅ”। ସୋମବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜୟପୁର-ମୁମ୍ବାଇ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଗର୍ଜନ କରିଥିଲା ରେଲୱେ ପ୍ରୋଟେକସନ୍ ଫୋର୍ସ(ଆରପିଏଫ୍‌) ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆସଲ୍ଟ ରାଇଫଲ୍ । ଯବାନ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଉପରିସ୍ତ ଅଧିକାରିଙ୍କ ସମେତ ୩ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳିମାରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚେତନ ସିଂଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଯଦି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମୋଦୀ ଆଉ ଯୋଗି’ଙ୍କୁ ମାନିନିଅ ।

ଯବାନ ଜଣକ ୧୨ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଉପରିସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସବ୍‌-ଇନସ୍ପେକ୍ଟର(ଏଏସ୍‌ଆଇ) ତିଲକରାମ ମୀନା ଏବଂ ତିନି ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀ ଅବଦୁଲ କାଦିର, ଅଶଗର କାଇ ଓ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ । ଘଟଣା ପରେ ଚେତନ ସିଂଙ୍କୁ ରେଲବେ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଳିମାରି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଚେତନ ଟ୍ରେନ୍ ଚେନ୍ ଟାଣି ଘଟଣା ଖସି ପଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଭୟାନ୍ଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ମୁମ୍ବାଇର ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇର ଏକ ସୂତ୍ର ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ବଢିବା ଗୁଳି ବିନିମୟ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା ।

Prime Minister Modi, this is the impact of the anti- Muslim hate speech by leaders of your party. An RPF constable shot dead his own senior and three poor Muslims on a train. After shooting them he is heard telling passengers, ‘if you wish to stay in India, then just Modi and… pic.twitter.com/81SczdIwmw

— Rana Ayyub (@RanaAyyub) July 31, 2023